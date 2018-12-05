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В Сербии хозяева зажарили козу, съевшую 20 тысяч евро, пишут СМИ

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / С. Лидов / Перейти в фотобанкКоза. Архивное фотоКоза. Архивное фото
© РИА Новости / С. Лидов
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БЕЛГРАД, 5 дек – РИА Новости. Домашняя коза Белка съела 20 тысяч евро наличными у своих хозяев в центральной Сербии, сообщает местный портал arandjelovacinfo.
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"Тесть утром вышел, чтобы задать корм домашнему скоту, но не заметил, что входная дверь осталась открытой… Коза Белка, которая у нас жила уже несколько лет, вошла в дом и стала есть деньги со стола", — рассказала журналистам Милена Симич.
"Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около 300 евро, все остальное изгрызено и проглочено", — посетовала женщина.
Она добавила, что "муж с тех пор молчит и только сядет и смотрит в одну точку".
По данным портала, козу затем приготовили на вертеле.
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СербияВ мире
Лучшие комментарии
Edward Beatle Пост5 декабря, 18:48
Самый дорогой шашлык из козы)))
Prostori Sibiri5 декабря, 18:57
Ну, вот и поели шашлыка за 10 000 евро. Этот шашлычок надо было бы занести в Книгу рекордов Гиннеса.
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