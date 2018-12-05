В РПЦ сообщили о планах построить два новых храма в Таиланде

БАНГКОК, 5 дек – РИА Новости. Представительство и Фонд Русской православной церкви в Таиланде планируют, если на это будет получено патриаршее благословение, построить еще два новых православных храма в дополнение к десяти уже действующим в стране храмам и приходам РПЦ, сообщил в среду в Бангкоке глава представительства РПЦ в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин).

"Церковь у нас иерархична. Отдельные общины не могут принимать решения сами по себе, потому что тридцать девятое Правило Святых Апостолов, одно из основополагающих правил жизни церкви, гласит: "Пресвитер, диакон да не творят ничего без рассуждения епископа". То есть, мы должны все доложить нашему священноначальнику патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. И вот когда будет благословение на то или иное начинание святейшего патриарха, мы можем что-то предпринимать", — сказал глава представительства РПЦ.

Он добавил, что представительством РПЦ в Таиланде рассматривается в перспективе строительство еще одного храма в Бангкоке, однако это связано с большими материальными затратами и ресурсами.

"То, что мы можем сделать сейчас, чтобы как-то ослабить напряженность – вот, вы видите, мы начинаем пристраивать здесь к основному храму придельный храм. Это даст нам возможность совершать две службы в день, ведь существует церковное правило, которое запрещает совершение двух божественных литургий на одном престоле, это символ единственности жертвы Христовой. То есть, один священник может совершить только одну божественную литургию только на одном престоле в один день", — пояснил отец Олег.

Еще одной проблемой, которую РПЦ в Таиланде придется решать в ближайшее время – это проблема местных кадров, сказал он.

"Наступает время, когда мы все острее и острее чувствуем необходимость местного духовенства, духовенства из тайцев. Вы видели и сегодня, что православных тайцев становится все больше и больше. На воскресных службах они теперь составляют до половины прихожан, в то время как оставшаяся половина делится на русскоязычных и англоязычных", — рассказал отец Олег.

"Естественно, в стране постоянного пребывания необходимы местные пастыри, и у нас в этом смысле существует большой недостаток кадров. Имея в виду подготовку кадров, мы открыли на Пхукете Духовно-образовательный центр, духовное училище, где мы готовим тайских студентов", — сообщил глава представительства РПЦ.

В училище тайские студенты изучают православие, музыку, православную культуру, пояснил он.

"Сейчас стоит задача адаптации системы образования в этом духовном училище к системе общего образования Русской православной церкви. Называя светским языком, нужна аккредитация, аттестация, потому что у нас в церкви единые стандарты богословского образования", — добавил отец Олег.

Училище работает всего второй год, и все учебные программы пока только нарабатываются, продолжил он, отметив, что в ближайшем будущем в училище может быть налажено использование системы удаленного обучения через интернет. Также вероятно и направление тайских студентов на обучение в духовно-образовательные учебные заведения России.

"Однако, я повторюсь, все больше и больше проявляется необходимость иметь образовательный центр здесь, в Таиланде, потому что у нас настолько разные, не пересекающиеся культуры и традиции, и вообще восприятие мира, что иногда тайцы, которые приезжают на обучение в Россию, не выдерживают этого культурологического слома", — пояснил отец Олег.