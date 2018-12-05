В Рязанской области стартовал конкурс в единый кадровый резерв управленцев

РЯЗАНЬ, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о старте в регионе открытого конкурса в единый резерв управленческих кадров, сообщает в среду облправительство.

Николай Любимов объявил об этом на всероссийском форуме "Бережливое производство", который проходит в Рязанской области 5 декабря. Глава региона принял участие в работе сессии "Бережливое правительство" в качестве спикера и рассказал участникам об основных итогах Года бережливого производства, который был объявлен в регионе в 2018 году.

По словам губернатора, за полтора года в регионе около 1400 человек прошли обучение эффективному применению lean-технологий. Инструменты "бережливого производства" используются сегодня в 75 учреждениях и организациях региона.

"Мы стремимся быть эффективными, хотим максимальной пользы для региона, поэтому активная работа по продвижению этого проекта продолжится. Основной принцип "бережливого производства" – непрерывное совершенствование людей и процессов, в которых они заняты. В том же векторе ведется и формирование резерва управленческих кадров Рязанской области. Эту задачу необходимо решать, если мы действительно хотим повысить эффективность управления в регионе на всех уровнях", – сказал Любимов.

Как отметил губернатор, совместно с президентской академией уже проведена серия мероприятий для 40 тысяч государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы, которые вошли в базу перспективных кадров Рязанской области.

"Сегодня я объявляю о старте открытого конкурса в единый резерв управленческих кадров. У каждого, независимо от места работы, есть возможность войти в состав команды правительства региона, занять конкретные должности на госслужбе или в организациях и учреждениях области", — сказал Любимов.

Глава региона пригласил всех заинтересовавшихся конкурсом зарегистрироваться на портале "Управленческие кадры Рязанской области", а тех, кто прошел процедуру регистрации и анкетирования, — к следующему этапу.

"Работая единой командой, мы вместе сможем принести больше пользы региону и своей стране", — отметил Любимов.