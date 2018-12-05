В Подмосковье откроют музейный комплекс имени Зои Космодемьянской

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости . Музейный комплекс имени Зои Космодемьянской откроется в 2020 году в Рузском городском округе Московской области, говорится в Instagram губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Сообщается, что комплекс в деревне Петрищево будет включать новое здание музея, а также мемориал, расположенный на месте гибели Космодемьянской. Экспозиция будет охватывать биографию и подвиг девушки, а также историю разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения во время ВОВ.