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Новости Подмосковья

В Подмосковье откроют музейный комплекс имени Зои Космодемьянской

Вчера, 17:13
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПартизанка Зоя КосмодемьянскаяПартизанка Зоя Космодемьянская
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Музейный комплекс имени Зои Космодемьянской откроется в 2020 году в Рузском городском округе Московской области, говорится в Instagram губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. 
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Сообщается, что комплекс в деревне Петрищево будет включать новое здание музея, а также мемориал, расположенный на месте гибели Космодемьянской. Экспозиция будет охватывать биографию и подвиг девушки, а также историю разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения во время ВОВ.
 
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Подмосковье
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