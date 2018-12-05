В ОП предложили дать кибердружинам доступ к контенту в закрытых сообществах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Кибердружины должны иметь право по обоснованному запросу получать доступ к контенту, находящемуся в закрытых сообществах, считает глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера. Первый замглавы ЕР в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что координационный совет по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия" поддержал инициативу о создании в РФ кибердружин, но рекомендовал авторам проекта обсудить его на площадке Общественной палаты России.

"Со своей стороны предлагаем рассмотреть возможность предоставить возможность для кибердружин по обоснованному запросу получать доступ к контенту, находящемуся в закрытых сообществах", — сказала РИА Новости Сутормина.

По ее словам, речь не идет о том, чтобы НКО, зарегистрированным в качестве кибердружин, "автоматически предоставлялся доступ ко всем закрытым сообществам", а также доступ к личной информации пользователей. Речь идет, как отмечает общественница, о "доступе непосредственно к контенту".

Сутормина также сообщила, что общественники разработали возможный механизм разрешения такого доступа.

"Организация со статусом кибердружины сможет предоставить обоснованную заявку с перечнем закрытых групп, к контенту которых необходим доступ (тем, в которых, по мнению организации, есть противоправный контент и в отношении которых структура может предоставить свои обоснованные подозрения) в уполномоченный орган (в частности, Роскомнадзор) и после положительного решения регулятора на проработку темы может обратиться к администрации социальной сети для получения доступа в эти сообщества или контента (публикации, посты, видео, фото) за определенный период", — рассказала она.