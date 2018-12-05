Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В ОП предложили дать кибердружинам доступ к контенту в закрытых сообществах

Вчера, 18:46
369
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фотоИконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Кибердружины должны иметь право по обоснованному запросу получать доступ к контенту, находящемуся в закрытых сообществах, считает глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Безопасность 2.0: как общество противостоит киберпреступности
13 июня, 10:30
Безопасность 2.0: как общество противостоит киберпреступностиВ современном мире информационное пространство нередко используется преступниками в корыстных целях. Они занимаются вымогательством, похищением личных данных, создают группы смерти, и это далеко не полный список.
Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера. Первый замглавы ЕР в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что координационный совет по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия" поддержал инициативу о создании в РФ кибердружин, но рекомендовал авторам проекта обсудить его на площадке Общественной палаты России.
"Со своей стороны предлагаем рассмотреть возможность предоставить возможность для кибердружин по обоснованному запросу получать доступ к контенту, находящемуся в закрытых сообществах", — сказала РИА Новости Сутормина.
По ее словам, речь не идет о том, чтобы НКО, зарегистрированным в качестве кибердружин, "автоматически предоставлялся доступ ко всем закрытым сообществам", а также доступ к личной информации пользователей. Речь идет, как отмечает общественница, о "доступе непосредственно к контенту".
Эрик Харрис и Дилан Клеболда во время стрельбы в школе Колумбайн
7 мая, 08:00
Что творится в закрытых колумбайн-сообществах, воспевающих подростков-убийц
Сутормина также сообщила, что общественники разработали возможный механизм разрешения такого доступа.
"Организация со статусом кибердружины сможет предоставить обоснованную заявку с перечнем закрытых групп, к контенту которых необходим доступ (тем, в которых, по мнению организации, есть противоправный контент и в отношении которых структура может предоставить свои обоснованные подозрения) в уполномоченный орган (в частности, Роскомнадзор) и после положительного решения регулятора на проработку темы может обратиться к администрации социальной сети для получения доступа в эти сообщества или контента (публикации, посты, видео, фото) за определенный период", — рассказала она.
Со стороны комиссии ОП РФ она пообещала провести на площадке Общественной палаты РФ "нулевые чтения" проекта о кибердружинах.
Оценить 34
Общественная палата РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Курс валют на экране мобильного телефона
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Киев назвал условие прекращения военного положения
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота
Лента
новостей
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе
Американский эсминец USS McCampbell
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы
Американский авианосец Гарри Трумэн. Архивное фото
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях
Презентация Яндекс.Телефона в Москве. 5 декабря 2018
"Яндекс" представил собственный смартфон
Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области
Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Верблюда, попавшего в ДТП в Иркутской области, разместили в пожарной части
11:50Военный политолог рассказал, поссорит ли США и Японию инцидент с самолетами
11:50НПО призвали Евросоюз создать аналог "закона Магнитского"
11:49Садовничий рассказал об увеличивающейся роли математики в жизни общества
11:47В ГД назвали предложение главы ВМС Украины по украинским морякам популизмом
11:47Новак: ОПЕК+ ориентируется не на твиты Трампа, а на ситуацию на рынке
11:45Камчатка получила 10 новых машин скорой помощи
11:44Российский адмирал предостерег ВМС США от провокаций в Черном море
11:44России сложнее сокращать добычу нефти, чем другим странам, заявил Новак
11:41Следователи приехали в московскую школу, куда подросток пронес нож
11:41В ОП Крыма прокомментировали инициативу главы ВМС Украины
11:37В Москве 17 патрульных экипажей ЦОДД вышли на дороги из-за снегопада
11:33Ректор ВШЭ назвал общественную аккредитацию программ вузов профанацией
11:33Косачев прокомментировал призыв Киева к США ввести санкции против России
11:32Во время стрельбы на свадьбе в Иране погибли четыре человека
11:31В Карелии начали устанавливать защитный купол над сгоревшей церковью
11:29Володин прокомментировал вопрос о снятии неприкосновенности с Белоусова
11:28Судьбу богатств беглого полковника ФСБ решат в 2019 году
11:23Володин призвал депутатов не "сотрясать воздух" на думской трибуне
11:20КС признал договор о границе Ингушетии и Чечни соответствующим Конституции
Лента новостей