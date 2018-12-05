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В НАТО призвали талибов к переговорам

Вчера, 17:28
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фотоТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Страны НАТО продолжат подготовку сил безопасности Афганистана, поддерживают инициативы спецпредставителя США по организации переговоров и призывают представителей радикального движения "Талибан" сесть за стол переговоров, говорится в одобренном главами МИД стран альянса заявлении по Афганистану.
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"Мы напоминаем талибам, что они никогда не добьются своих целей боевыми действиями, и подчеркиваем, что военного решения конфликта не существует. "Талибан" должен присоединиться к другим афганцам, в том числе к правительству Афганистана, за столом переговоров и сыграть конструктивную роль в политическом процессе, осуществляемом самими афганцами и под их руководством", — говорится в документе.
Страны НАТО подтвердили намерение продолжать подготовку афганских сил "для обеспечения стабильности в регионе".
"Мы вновь заявляем о своей поддержке усилий правительства Афганистана по началу переговоров о политическом урегулировании и инициативы США в лице специального представителя Залмая Халилзада по вовлечению сторон в переговоры в целях достижения политического урегулирования", — указывается также в заявлении.
Комментируя это заявление, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил призыв к талибам сесть за стол переговоров.
"Талибы должны понять, что продолжение этой борьбы бессмысленно и причиняет только еще больше страданий. Они должны сесть за стол переговоров. Мы по-прежнему привержены оказанию поддержки Афганистану", — сказал он.
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В Москве 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В качестве наблюдателя принял участие представитель США. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".
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НАТОАфганистанВ мире
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