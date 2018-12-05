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В Москве к Новому году оборудуют около 40 площадок для запуска фейерверков

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПраздничный салют во время празднования Нового года. Архивное фотоПраздничный салют во время празднования Нового года. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Почти 40 площадок в разных округах оборудуют в Москве для запуска новогодних фейерверков, на этих площадках будут усилены меры противопожарной безопасности, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"В городе определены специальные места — 38 площадок, где будут проводиться фейерверки", — сказал Бирюков в среду на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Глава комплекса городского хозяйства поручил службам города полностью обустроить площадки, привести в порядок все указанные объекты и проверить все системы противопожарной безопасности.
"Необходимо проработать все вопросы, связанные с противопожарной безопасностью. Еще раз просмотреть состояние всех систем пожарной безопасности. Профилактическая работа должна быть принципиальной", — подчеркнул вице-мэр.
Кроме этого, начиная с 20-х чисел декабря в городе начнутся новогодние елки, которые будут проходить не только в Кремле, но и других местах.
"В Москву приедут дети со всей страны. Поэтому в местах проведения праздничных мероприятий, в школах, на катках и на других объектах — вопросы безопасности являются одними из приоритетных", — подчеркнул заммэра.
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МоскваОбщество
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