В МИД прокомментировали высылку Словакией российского дипломата

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва расценивает высылку Словакией российского дипломата как недружественный шаг и отреагирует на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.

В Москве отреагировали на высылку российского дипломата из Словакии

В Москве отреагировали на высылку российского дипломата из Словакии

Ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что из страны на основе информации военной разведки представителя военного атташата посольства России в Братиславе объявили персоной нон-грата и 22 ноября выслали.