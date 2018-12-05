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В МИД прокомментировали высылку Словакией российского дипломата

Вчера, 18:14
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Москва расценивает высылку Словакией российского дипломата как недружественный шаг и отреагирует на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.
Братислава. Архивное фото
Вчера, 15:08
В Москве отреагировали на высылку российского дипломата из Словакии
Ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что из страны на основе информации военной разведки представителя военного атташата посольства России в Братиславе объявили персоной нон-грата и 22 ноября выслали.
"Он проявлял разведактивность по отношению к интересам Словацкой Республики и НАТО, его деятельность как дипработника не соответствовала Венскому договору и его дальнейшее нахождение на территории Словакии не отвечало ее интересам", — сказал Пеллегрини телеканалу TА3.
Премьер добавил, что с Россией Братислава имеет стандартные отношения, дипломата выслали корректно.
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СловакияГлавное за 5 декабря 2018 годаВысылка российского дипломата из СловакииВ мире
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