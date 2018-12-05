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В Литве заявили, что одобрят соглашение ООН по миграции, но не подпишут

Вчера, 19:28
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© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Архивное фотоПремьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ВИЛЬНЮС, 5 дек — РИА Новости. Литва одобрит глобальное соглашение ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, однако подписывать его не станет, заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр республики Саулюс Сквернялис.
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Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции 10 декабря в Марракеше (Марокко). Во вторник литовский парламент принял резолюцию, которая предоставляет правительству мандат на присоединение к соглашению.
"Министр примет участие в конференции (в Марокко — ред.), выразит одобрение пакту ООН… Ничего подписывать министр не будет", — сказал Сквернялис. При этом он не уточнил, кто именно будет представлять Литву на мероприятии.
США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. Австрия отступила от соглашения в конце октября 2018 года. С аналогичными заявлениями позже выступили еще ряд стран, в частности, Чехия, Болгария, Венгрия, Польша, Израиль, Швейцария и Австралия.
Документ касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим.
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