В Ленинградской области МРОТ вырастет на 5,3%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в Ленинградской области увеличится с 1 января на 5,3%, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.

"Минимальный размер оплаты труда в Ленинградской области увеличится на 5,3% с 1 января 2019 года. Соответствующий рост предусмотрен подписанным сегодня трехсторонним соглашением о проведении в Ленинградской области социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2019-2021 годы", — сказал губернатор.

Документ был разработан совместно правительством Ленинградской области, Ленинградской федерацией профсоюзов и региональным объединением работодателей — союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской области.

"У нас сложился хороший триумвират региональной власти, профсоюзов и работодателей, способный находить компромиссы и решать вопросы развития региональной экономики с учетом защиты интересов как работников, так и владельцев предприятий", — сказал глава региона.