В Крыму назвали план Тимошенко по "реинтеграции" полуострова иллюзией

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. План лидера партии "Батькивщина" и экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по "реинтеграции" Крыма является иллюзией, возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию невозможно, заявил РИА Новости замглавы общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Ранее Тимошенко, которая намерена баллотироваться в президенты Украины, заявила, что разрабатывает план реинтеграции и восстановления Крыма и Донбасса. По ее словам, эти территории, безусловно, будут возвращены Украине.

"Варианта возвращения Крыма добровольно обратно в состав Украины исторически не существует. А если на Украине кто-то рассчитывает, что Россия в ближайшие годы распадется, и Крым им достанется в качестве приза, то это иллюзия. Поэтому все подобные планы по возращению полуострова – сплошная иллюзия", — сказал Форманчук.

По его словам, Крым окончательно интегрирован как часть Российской Федерации и крымчане не представляют для себя иного будущего.

"Тот короткий промежуток времени, когда Крым находился в составе Украины, еще ни о чем не говорит", — подчеркнул Форманчук.