В Краснодарском крае подвели итоги голосования за названия аэропортов

КРАСНОДАР, 5 дек — РИА Новости. Итоги народного голосования за новые имена аэропортов Краснодарского края подведены: воздушная гавань в Краснодаре будет носить имя Екатерины II, в Сочи — космонавта Виталия Севастьянова, в Анапе — летчика-испытателя Владимира Коккинаки, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В рамках проекта "Великие имена России" свыше 5 миллионов человек приняли участие в выборе имен, которые дополнят официальные наименования 47 аэропортов международного и федерального значения в стране. В Краснодарском крае голосование за воздушные гавани Краснодара, Анапы и Сочи шло с 11 октября. В общей сложности в нем приняли участие 269 тысяч кубанцев.

"Конкурс вызвал живой интерес у жителей края. Сколько было дискуссий и мнений, сколько было названо действительно великих соотечественников! Считаю, что его цель достигнута: люди вспомнили нашу великую историю, победы и достижения выдающихся граждан России", – отметил Кондратьев.