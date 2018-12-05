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В Киеве тарифы на холодную воду выросли более чем на 17%

Вчера, 19:23
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© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Жители украинской столицы получат за ноябрь новые счета с повышенными тарифами на холодную воду, сообщила пресс-служба ЗАО АК "Киевводоканал".
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"Тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды в Киеве повысили до 19,6 гривен (0,67 доллара) за кубометр воды", — говорится в сообщении.
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, постановила с 4 октября установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в размере 18,288 тысячи гривен (647,99 доллара). Из них — 9,492 тысячи гривен (336,32 доллара) за 1 кубометр водоснабжения и 8,796 тысячи гривен (311,66 доллара) за 1 кубометр водоотведения.
Тарифы на услуги теплоснабжения с 2014 года уже выросли в пять раз.
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УкраинаЭкономика
Лучшие комментарии
folmofelmi5 декабря, 19:30
Главное - чтобы у нас не выросли.
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