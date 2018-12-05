В Карелии два человека погибли в ДТП с автобусом

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 дек – РИА Новости. Автобус с рабочими и легковой автомобиль столкнулись в карельском городе Костомукша, два человека погибли, сообщает в среду УГИБДД по Карелии.

"В 16.35 мск на автодороге "Костомукша — ГОК" произошло столкновение автомобиля Chevrolet Cruz с автобусом "Волжанин", который перевозил рабочих предприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры автобуса не пострадали, а водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте ДТП.