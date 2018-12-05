В Италии два человека погибли при взрыве на АЗС

РИМ, 5 дек — РИА Новости, Александр Логунов. Жертвами взрыва и пожара на АЗС на автомагистрали в центральной итальянской области Лацио стали два человека, сообщили в полицейском управлении города Риети, в районе которого произошло ЧП.

Ранее сообщалось, что на заправке вспыхнула, а затем взорвалась автоцистерна с горючим. Как заявила пожарная служба, при взрыве пострадали семеро пожарных, прибывших на место пожара, и восемь обычных граждан.

++FLASH++ Due morti e 10 feriti, l'autocisterna è esplosa e ha colpito la camionetta dei Vigili del Fuoco — https://t.co/YScMIdS7e2 pic.twitter.com/pVLvEp3cjo — Rieti Life (@Rietilife) 5 декабря 2018 г.

​

В полиции уточнили, что в результате инцидента ранения получили 12 человек, включая пожарных и спасателей. Жертвами стали пожарный и мужчина, находившийся поблизости от бензовоза в момент взрыва. Как отмечают очевидцы, он был такой силы, что машину пожарных и бензовоз отбросило на десять метров — на соседнюю дорогу.