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В Италии два человека погибли при взрыве на АЗС

Вчера, 18:52
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CC BY-SA 2.0 / Roberto Ferrari / Пожарные в ИталииПожарные в Италии. Архивное фотоПожарные в Италии. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Roberto Ferrari / Пожарные в Италии
РИМ, 5 дек — РИА Новости, Александр Логунов. Жертвами взрыва и пожара на АЗС на автомагистрали в центральной итальянской области Лацио стали два человека, сообщили в полицейском управлении города Риети, в районе которого произошло ЧП.
Ранее сообщалось, что на заправке вспыхнула, а затем взорвалась автоцистерна с горючим. Как заявила пожарная служба, при взрыве пострадали семеро пожарных, прибывших на место пожара, и восемь обычных граждан.
В полиции уточнили, что в результате инцидента ранения получили 12 человек, включая пожарных и спасателей. Жертвами стали пожарный и мужчина, находившийся поблизости от бензовоза в момент взрыва. Как отмечают очевидцы, он был такой силы, что машину пожарных и бензовоз отбросило на десять метров — на соседнюю дорогу.
Пострадавших с места происшествия забирают машины скорой помощи и спасательные вертолеты. Автотрасса, у которой находилась заправка, закрыта.
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