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В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погиб сирийский военный

Вчера, 22:22
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© РИА Новости / NewsTeam/Тимур Абдуллаев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в сирийской провинции Алеппо, один сирийский военный погиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
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"В идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения боевых действий. Боевиками незаконных вооруженных формирований обстрелян населенный пункт Эз-Зиара провинции Алеппо. В результате обстрела погиб один военнослужащий вооруженных сил САР", — сообщил он.
Соломатин также сообщил, что за прошедшие сутки Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Ххмеймат-Эд-Даер провинции Алеппо, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Центр примирения враждующих сторон в СирииАлеппоВойна в СирииХроника событий - Война в Сирии
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