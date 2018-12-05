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В аэропорту Абу-Даби начали конвертировать шаги пассажиров в электричество

Вчера, 17:57
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© Flickr / Kumpei ShiraishiМеждународный аэропорт Абу-Даби. Архивное фотоМеждународный аэропорт Абу-Даби. Архивное фото
© Flickr / Kumpei Shiraishi
ДУБАЙ, 5 дек — РИА Новости. В аэропорту Абу-Даби запустили пешеходный переход, позволяющий конвертировать энергию шагов проходящих пассажиров в электричество, сообщает в среду эмиратское издание Arabian Business.
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Переход площадью 16 квадратных метров расположен между первым и третьим терминалом аэропорта и ежедневно собирает энергию шагов примерно 8 тысяч человек. Выработанная электроэнергия используется для освещения перехода, а также для подсчета количества шагов, пишет издание.
Уточняется, что покрытие перехода состоит из соединенных между собой треугольных панелей, электричество вырабатывается с помощью электромагнитных генераторов. Рядом с переходом расположены интерактивные экраны, показывающие объем полученной электроэнергии.
Переход был создан высокотехнологичной компанией из Великобритании. Согласно изданию, это первый случай применения подобной технологии в аэропортах Ближнего Востока.
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