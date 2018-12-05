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Утешительный приз. Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира

Вчера, 18:16
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© REUTERS / Fabrizio BenschКанцлер Германии Ангела Меркель выступает перед союранием Конфедерации ассоциаций работодателей Германии во время Дня работодателей в Берлине, Германия. 22 ноября 2018Канцлер Германии Ангела Меркель выступает перед союранием Конфедерации ассоциаций работодателей Германии во время Дня работодателей в Берлине, Германия. 22 ноября 2018
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Михаил Шейнкман, обозреватель радио Sputnik
Михаил Шейнкман
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Влияние женщины оценивается, в том числе, и по тому, какие мужчины хотят иметь с ней дело. Тем более когда не хотят, но все равно имеют. Так что, как ни крути, а альтернативы Меркель по-прежнему нет. По крайней мере, среди дам.
Утешительный приз. Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира
Канцлер Германии Ангела Меркель выходит из лайнера А340 Конрад Аденауэр в Кельне. 29 ноября 2018
30 ноября, 17:33
Недолет. Ангела Меркель благополучно пропустит первый день "двадцатки"Вот она – ирония судьбы. Опять Кельн. Это же с него, по сути, и началось ее падение. А в Буэнос-Айрес в итоге Меркель полетела регулярным рейсом. Тоже нет худа без добра. Пора привыкать.
Если уточнять, то исключительно как на допросе, для протокола. Ангела Меркель. Она же канцлерин. Она же "мутти". Она же "тутти-фрутти", если считать, сколько там у них в Германии благодаря ей намешано. И ведь кажется, что в этом году она проиграла все. Но только не Терезе Мэй. 
Ей, кстати, Меркель не проиграла и на страницах Forbes. И это тоже закономерно. Кому же еще быть первой, если по его версии Мэй – вторая. Это притом, что даже у себя в Британии она теперь никакая. Все, на что она действительно повлияла, так это на "дело Скрипалей". Но всегда же круче не тот, кто поднимает волну, а тот, кто ее поддерживает. Хотя в этом смысле Меркель немногим отличается, допустим, от Грибаускайте. Та насчет антироссийских санкций даже отъявленней будет. 
Но это ради Ангелы Дональд Трамп и на следующий день "двадцатки", хотя видно было, как ему там неймется, не покидает Буэнос-Айрес, чтобы все-таки дождаться ее и переговорить. И это с Ангелой Владимир Путин там же делит в отеле свой завтрак. А не только диетологи понимают, что это значит. Пусть это не обед, но ведь и не ужин, который следует отдать известно кому. А влияние женщины оценивается, в том числе, и по тому, какие мужчины хотят иметь с ней дело. Тем более когда не хотят, но все равно имеют. Так что, как ни крути, а альтернативы Меркель по-прежнему нет. По крайней мере, среди дам. 
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
9 ноября, 17:47
Ангельское терпение. В Германии Меркель меркнет, а Мерц мерцаетДве трети немцев решили, что уже натерпелись. И высказались за досрочную смену главы правительства. Это, конечно, социологический опрос. Но как раз тот случай, когда его результат реально может повлиять на ход событий.
Им бы, между прочим, по этому поводу стать в позу, как они на своем Западе умеют, когда речь заходит о гендерном равенстве, и обвинить Forbes в сексизме. Надо же, Меркель женщиной назвал. Он бы еще цветы ей вручил, как Путин. Хотя, может, именно сейчас ей было бы особенно приятно, что ее ценят как женщину. Рано или поздно ее же все равно перестанут ценить как канцлера. Тем паче что местами уже перестают. Вообще, у нее набралось слишком много подобных трофеев, чтобы она испытывала трепет или волнение перед очередным. Но этот в ее коллекции, видимо, будет стоять особняком. Если все-таки окажется последним.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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The ForbesАнгела МеркельГерманияАкценты - В прямом эфире
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