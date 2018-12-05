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Украина предложила РФ обмен заключенными

Вчера, 17:44
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский пограничник на границе с Россией. Архивное фотоУкраинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина готова отдать 89 россиян в обмен на 42 украинца, заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киев предлагает Москве обмен заключенными по формуле "42 на 89", заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.
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"Мы считаем, мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинцев", — сказал Марчук в эфире телеканала "Прямой".
Он добавил, что "если бы противоположная сторона согласилась, то еще 66 на 19".
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"То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек. Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена", — сказал он.
Накануне украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Киев готов обменять задержанных в Черном море украинских моряков на кого-нибудь из более чем трехсот осужденных на Украине за "антигосударственную деятельность". При этом президент России Владимир Путин отмечал, что Киев вопрос об обмене не поднимал, да и говорить о нем рано, пока не закончится следствие.
Двадцать пятого ноября три украинских военных корабля нарушили границу России в Черном море. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских пограничников и в результате были задержаны. На борту было 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Всем им предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы.
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Минские соглашения
11 февраля, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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РоссияУкраинаСитуация на Украине. Декабрь 2018В мире
Лучшие комментарии
Vasiliy Vasechkin III5 декабря, 17:55
Если Россия пойдёт на обмен, ситуация повторится, конечно жалко наших российских граждан, но нельзя идти на уступки киевской-хунты.
Олег5 декабря, 17:48
Петр уже пообещал семьям моряков, что те вернутся домой до Нового года? Теперь не знает, что делать и пытается через голову прыгнуть?
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