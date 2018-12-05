Ученый рассказал, почему опасно пить кофе и чай в самолете

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В напитках, подаваемых на борту авиалайнеров, могут присутствовать опасные для человека бактерии, так как цистерны для воды не чистят должным образом.

"Самолеты садятся, но после этого цистерны никто не очищает, потому что на это нет времени. Их вновь наполняют доверху. Все, что оседает на дне, там и остается", — пояснил изданию New York Post профессор Хантерского колледжа в Нью-Йорке Чарльз Платкин.

Пассажирам, опасающимся микроорганизмов наподобие кишечной палочки, не стоит пить кофе или чай, приготовленные на борту, отметил ученый. Он также рекомендовал использовать собственные дезинфицирующие средства после посещения уборной.

Исследование, проведенное специалистами Хантерского колледжа, касалось питания на борту самолетов. Кроме того, ученые опросили сотрудников 11 авиакомпаний о процедурах обслуживания водяных цистерн авиалайнеров.