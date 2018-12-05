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Трамп уверен, что власти Китая хотят урегулировать ситуацию с пошлинами

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© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, FileВстреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите G20 в Аргентине. Архивное фотоВстреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите G20 в Аргентине. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, File
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что власти Китая искренне привержены процессу мирного урегулирования "торговой войны" между двумя странами.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
3 декабря, 16:42
Трамп заявил о "большом скачке вперед" в отношениях США и Китая
Лидеры США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине договорились о взаимных шагах по пошлинам. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
"С момента возвращения домой из Аргентины они (власти КНР – ред.) посылают очень сильные сигналы. Не хочу выглядеть наивным или кем-то в этом роде, но я верю, что председатель Си на нашей долгой исторической встрече серьезно говорил то, что думал", — написал Трамп в Twitter.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.
В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.
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Дональд ТрампКитайСШАОбострение отношений США и КитаяЭкономика
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