Трамп уверен, что власти Китая хотят урегулировать ситуацию с пошлинами

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что власти Китая искренне привержены процессу мирного урегулирования "торговой войны" между двумя странами.

Лидеры США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине договорились о взаимных шагах по пошлинам. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

"С момента возвращения домой из Аргентины они (власти КНР – ред.) посылают очень сильные сигналы. Не хочу выглядеть наивным или кем-то в этом роде, но я верю, что председатель Си на нашей долгой исторической встрече серьезно говорил то, что думал", — написал Трамп в Twitter.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.