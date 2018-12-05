Трамп надеется, что ОПЕК не будет сокращать поставки нефти

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ОПЕК не будет сокращать поставки нефти.
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"Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти на нынешнем уровне, не ограничивая. Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть, не нуждается в них", — написал Трамп в Twitter.
Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что ОПЕК+ необходимо пойти на "некоторое" сокращение добычи нефти для балансировки рынка.
Ранее источники сообщили РИА Новости, что ОПЕК хочет убедить РФ сокращать добычу минимум на 300 тысяч баррелей в сутки. При этом ОПЕК готова рассмотреть постепенное сокращение добычи нефти в РФ.
В министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Оман, Венесуэла, Алжир. В заседаниях также принимают участие министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на правах президента в ОПЕК и генсек организации.
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ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти.
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