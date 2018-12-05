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Тамбовская область

Тамбовский губернатор получил денежный сертификат на развитие волонтерства

Вчера, 19:31
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© Flickr / Dima OstrovskyЗдание администрации Тамбовской области. Архивное фотоЗдание администрации Тамбовской области. Архивное фото
© Flickr / Dima Ostrovsky
ТАМБОВ, 5 дек — РИА Новости. Тамбовская область получила сертификат на сумму 7,6 миллиона рублей на развитие волонтёрства в регионе на проходящем в Москве Международном форуме добровольцев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Госсовет по вопросу развития волонтерства пройдет 28 декабря
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Госсовет по вопросу развития волонтерства пройдет 28 декабряГосударственный совет по вопросу развития добровольчества состоится 28 декабря, сообщил РИА Новости член Общественной палаты, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
"Опыт Тамбовской области в сфере волонтёрства признан одним из лучших не случайно. В регионе выстроено эффективное взаимодействие между органами власти, общественными организациями и волонтёрами, реализуются программы по вовлечению жителей в добровольческую деятельность, действуют инструменты поддержки социально значимых инициатив. Поддержка молодежи — часть региональной политики, направленной по инициативе губернатора Александра Никитина на инвестиции в человеческий капитал. Полученные средства планируется потратить в регионе на ряд волонтёрских форумов, конкурсов и обучение добровольцев в 2019 году", — сказал представитель пресс-службы.
На Международном форуме добровольцев также подвели итоги всероссийского конкурса "Доброволец 2018", среди победителей которого — двое тамбовчан. Елизавета Винникова вошла в "Топ-10" в номинации "Рождённые помогать", а Даниил Константинов занял третье место в номинации "Уверенные в будущем".
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Тамбовская областьОбщество
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