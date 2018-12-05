Тамбовский губернатор получил денежный сертификат на развитие волонтерства

"Опыт Тамбовской области в сфере волонтёрства признан одним из лучших не случайно. В регионе выстроено эффективное взаимодействие между органами власти, общественными организациями и волонтёрами, реализуются программы по вовлечению жителей в добровольческую деятельность, действуют инструменты поддержки социально значимых инициатив. Поддержка молодежи — часть региональной политики, направленной по инициативе губернатора Александра Никитина на инвестиции в человеческий капитал. Полученные средства планируется потратить в регионе на ряд волонтёрских форумов, конкурсов и обучение добровольцев в 2019 году", — сказал представитель пресс-службы.