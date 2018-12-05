Суд в Москве обязал Life.ru опровергнуть порочащие сведения о Сбербанке

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка признал несоответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения, распространенные интернет-изданием Life.ru, и обязал ответчика их опровергнуть, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Иск был связан с публикацией "Воруй — не хочу. Почему Сбербанк не волнует безопасность?", появившейся на сайте в январе и посвященной работе подразделений охраны и инкассации Сбербанка. Как отметили в пресс-службе крупнейшего российского банка, "в тексте говорилось о многочисленных нарушениях должностных инструкций, недостатках в профессиональной подготовке и моральном облике работников".

Сбербанк в своем иске, поданном в июле, попросил суд обязать ООО "Медиа контент", выполняющее функции редакции интернет-СМИ, удалить семь фрагментов из публикации, а также разместить на сайте предоставленный истцом текст опровержения в течение 10 дней с момента вступления судебного решения в законную силу.

Арбитраж Москвы 3 декабря полностью удовлетворил иск. Его решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляционная жалоба.