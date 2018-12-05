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Суд в Москве обязал Life.ru опровергнуть порочащие сведения о Сбербанке

Вчера, 19:08
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© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы. Архивное фотоАрбитражный суд Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Волков
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка признал несоответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения, распространенные интернет-изданием Life.ru, и обязал ответчика их опровергнуть, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Арбитражный суд Москвы
25 июля, 13:31
Суд удовлетворил иск Агаларова и "Крокуса" к Life.ruАрбитражный суд Москвы по иску бизнесмена Араса Агаларова и его компании "Крокус Интернэшнл", входящей в Crocus Group, признал порочащей и несоответствующей действительности опубликованную Life.ru информацию о нарушениях при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Иск был связан с публикацией "Воруй — не хочу. Почему Сбербанк не волнует безопасность?", появившейся на сайте в январе и посвященной работе подразделений охраны и инкассации Сбербанка. Как отметили в пресс-службе крупнейшего российского банка, "в тексте говорилось о многочисленных нарушениях должностных инструкций, недостатках в профессиональной подготовке и моральном облике работников".
Сбербанк в своем иске, поданном в июле, попросил суд обязать ООО "Медиа контент", выполняющее функции редакции интернет-СМИ, удалить семь фрагментов из публикации, а также разместить на сайте предоставленный истцом текст опровержения в течение 10 дней с момента вступления судебного решения в законную силу.
Арбитраж Москвы 3 декабря полностью удовлетворил иск. Его решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляционная жалоба.
Представитель Life.ru заявил РИА Новости, что компания воздержится от комментариев.
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СбербанкLife.ruМоскваОбщество
Лучшие комментарии
ЕВ ЕВ5 декабря, 19:19
Надо бы почитать лайф.
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