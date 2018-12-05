США рассматривают варианты, как остановить "Северный поток — 2"

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Соединенные Штаты рассматривают различные варианты действий, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в рамках конференции, которая проводилась газетой Wall Street Journal (запись общения с Болтоном опубликовал телеканал Соединенные Штаты рассматривают различные варианты действий, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в рамках конференции, которая проводилась газетой Wall Street Journal (запись общения с Болтоном опубликовал телеканал C-Span ).

Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе за нарушение российской границы должен заставить Евросоюз отказаться от "Северного потока — 2". При этом МИД Германии ранее уже подчеркивал, что инцидент в Черном море не изменил отношения Берлина к строительству этого газопровода.

Представитель госдепа добавил, что вопрос о строительстве газопровода обсуждался с немецкими политиками, которые после инцидента в Черном море стали более отзывчивыми на призывы США по "Северному потоку — 2", поскольку, по его словам, произошедшее "срезонировало с общественным мнением в Германии".

Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает "Северный поток-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.