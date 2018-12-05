Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

США рассматривают варианты, как остановить "Северный поток — 2"

Вчера, 23:38
17633
© Фото : Nord Stream 2 / Thomas EugsterПогрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на судно Solitaire. Архивное фотоПогрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на судно Solitaire. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Thomas Eugster
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Соединенные Штаты рассматривают различные варианты действий, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в рамках конференции, которая проводилась газетой Wall Street Journal (запись общения с Болтоном опубликовал телеканал C-Span).
Работы по укладке газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. Архивное фото
13 ноября, 13:00
Вашингтон остановит "Северный поток — 2", пообещал посол США при ЕССоединенные Штаты располагают средствами, чтобы затормозить реализацию проекта газопровода, заявил Гордон Сондленд. При этом он не уточнил, какие инструменты намерен применить Вашингтон.
Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе за нарушение российской границы должен заставить Евросоюз отказаться от "Северного потока — 2". При этом МИД Германии ранее уже подчеркивал, что инцидент в Черном море не изменил отношения Берлина к строительству этого газопровода.
Сварка труб на борту судна Solitaire, для последующей укладки газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. Архивное фото
18 ноября, 19:11
В Польше заявили об угрозе войны после запуска "Северного потока — 2"Матеуш Моравецкий опасается российского наступления на Украину после того, как ее газотранспортная система перестанет играть важную роль для Москвы.
Представитель госдепа добавил, что вопрос о строительстве газопровода обсуждался с немецкими политиками, которые после инцидента в Черном море стали более отзывчивыми на призывы США по "Северному потоку — 2", поскольку, по его словам, произошедшее "срезонировало с общественным мнением в Германии".
Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает "Северный поток-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.
Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фото
8 ноября, 06:18
Украина предостерегла Европу от участия в проекте "Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
Оценить 312
Джон БолтонРоссияСШАВ мире
Лучшие комментарии
Руслан Чепига-ДеБоширов6 декабря, 00:25
России нужно продумывать опцию потопления американских газовозов типа "по естественным причинам".
Леон Грек6 декабря, 00:02
Весь цывилизованный мир спасает Германию, а она не видит своего щастья, дура.
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Курс валют на экране мобильного телефона
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Киев назвал условие прекращения военного положения
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота
Лента
новостей
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе
Американский эсминец USS McCampbell
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы
Американский авианосец Гарри Трумэн. Архивное фото
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях
Презентация Яндекс.Телефона в Москве. 5 декабря 2018
"Яндекс" представил собственный смартфон
Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области
Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29Володин прокомментировал вопрос о снятии неприкосновенности с Белоусова
11:28Судьбу богатств беглого полковника ФСБ решат в 2019 году
11:23Володин призвал депутатов не "сотрясать воздух" на думской трибуне
11:20КС признал договор о границе Ингушетии и Чечни соответствующим Конституции
11:20 Химики из МГУ рассказали, как "вычислить" качественный виски
11:19Из московской школы, куда подросток пришел с ножом, эвакуировали 565 детей
11:14Минтруд утвердил профстандарт няни
11:14Экипаж МКС вернется на Землю утром 20 декабря
11:14В Приамурье объяснили одно из нарушений в детском доме-интернате
11:14"Яндекс" решил миром спор с четырьмя телеканалами
11:07С пришедшим с ножом в школу подростком работают психологи, сообщил Собянин
11:07Китай потребовал немедленно освободить финдиректора Huawei
11:05В Тамбовской области нашли пропавшую школьницу
11:04В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом под Астраханью
11:03Подростка, пришедшего с ножом в московскую школу, передали полиции  
11:02Всех учеников школы в Москве, куда ученик принес нож, эвакуировали
11:01В Сочи обрушился временный мост через реку Чахцуцыр из-за обильных дождей
10:59В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:58Китай требует доказательств возможной причастности ко взлому базы Marriott
10:57Принесенный в школу в Москве нож обнаружила и изъяла охрана
Лента новостей