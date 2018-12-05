Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Словацкий эксперт прокомментировал высылку российского дипломата

Вчера, 17:52
4446
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБратислава. Архивное фотоБратислава. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ПЕЗИНОК (Словакия), 5 дек — РИА Новости. Высылка российского дипломата из Словакии может быть связана с намерением Братиславы закупить у США истребители F-16, на отношения двух стран этот инцидент не повлияет, заявил РИА Новости главный редактор журнала Dimenzie Роберт Матейович.
Братислава, Словакия. Архивное фото
Вчера, 14:29
Минобороны Словакии не комментирует данные о высылке российского дипломата
В среду премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что Братислава на основе информации военной разведки выслала 22 ноября представителя военного атташата посольства РФ в Братиславе, обвинив его в несовместимой со статусом дипломата деятельности. По его словам, дипломат "проявлял разведактивность".
"Словакия хочет купить американские самолеты F-16. Контракт с русскими заканчивается в следующем году. Может быть, в этом причина, не знаю точно, почему это было сделано", — заявил Матейович, подчеркнув, что эта версия является лишь предположением.
В июле словацкое правительство приняло решение о закупке в США 14 истребителей F-16 Block 70/72. Они призваны заменить стоящие ныне на вооружении республиканских ВВС самолеты МиГ-29.
По словам эксперта, сама высылка российского дипломата подтверждает наличие русофобских настроений в Словакии. "Это подтверждает русофобию, которая началась в США с избрания (Дональда) Трампа. За все проблемы в мире отвечает Россия. Если Солнца не будет два дня, виноватой назовут Россию. Мы живем во время огромной русофобии", — заявил он в кулуарах проходящего в словацком Пезинке форума по журналистике.
Братислава. Архивное фото
Вчера, 14:10
Посольство России в Словакии изучит информацию о высылке дипломата
Тем не менее, отношения РФ и Словакии будут развиваться стабильно, считает Матейович.
"Политические отношения у нас нормальные. Более 70% граждан Словакии хотят нормальных отношений с Россией. Они знают, что газ и нефть в Словакию приходят из России. Я думаю, что этот случай не будет влиять на российско-словацкие отношения. Посмотрите, в Словакии более 70 тысяч учеников учат русский. Словакия маленькая страна, поэтому это большое число", — добавил он.
С ним согласился глава аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин. "Это не отразится на отношениях. Стандартный прием в дипломатии. Думаю, из России могут выслать нашего дипломата. Всем известно, что под прикрытием разные страны отправляют шпионов. Тут ничего нового нет. Кто читал шпионские детективы, знает, как это происходит", — заявил он.
Какие страны высылают российских дипломатов
27 марта, 19:51
Высылка российских дипломатов и ответные шагиРяд стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Подробнее – в инфографике Ria.ru.
Оценить 47
СловакияВысылка российского дипломата из СловакииВ мире
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль и региональный кандидат Франсиско Серрано радуются ретультатам выборов в Севилье, Испания
Европу трясет от очередной "победы русских спецслужб"
Посетители в зале банкоматов в отделении Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Флаг СССР. Архивное фото
На Камчатке "граждане СССР" массово отказываются платить за электроэнергию
Лента
новостей
Акция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018
Пушков ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Украинский военнослужащий смотрит на активистов, копающих траншеи на побережье Азовского моря у города Мариуполь. 26 ноября 2018
Киев назвал условие прекращения военного положения
Боевой лазер Пересвет заступил на опытно-боевое дежурство
Опубликовано видео развертывания боевого лазера "Пересвет"
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
ЕС хоронит доллар. На поминки пригласили Россию
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала