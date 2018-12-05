Симоньян пообещала помочь тяжелобольной девочке стать журналистом

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала исполнить желание тяжелобольной девочки, которая рассказала Владимиру Путину о мечте быть журналистом.

"Путин пообещал, мы сделаем", — написала Симоньян в Telegram

Ранее президент посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжело больных детей.

К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих детей. Любой участник форума может выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание девочки, которая мечтает быть журналистом.

Президент пообещал организовать для нее визит на телеканал RT, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.

В рамках форума Путин также пообещал пригласить в Москву мальчика, который мечтает снять ролик о самолете Ил-96, и познакомить его с летчиками специального летного отряда "Россия", а также показать этот самолет.

Другого мальчика, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, президент намерен пригласить в Северную столицу и покатать на вертолете, если это позволят погодные условия. Он рассказал, что завтра и на следующей неделе планирует посетить Санкт-Петербург и в один из этих визитов воплотить мечту ребенка.

Девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм" в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова.