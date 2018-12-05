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Симоньян пообещала помочь тяжелобольной девочке стать журналистом

Вчера, 22:42
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© РИА НовостиГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита СимоньянГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала исполнить желание тяжелобольной девочки, которая рассказала Владимиру Путину о мечте быть журналистом.
Президент РФ Владимир Путин у стенда акции Мечтай со мной. 5 декабря 2018
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Путин пообещал исполнить мечты пяти тяжелобольных детей
"Путин пообещал, мы сделаем", — написала Симоньян в Telegram.
Ранее президент посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжело больных детей.
К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих детей. Любой участник форума может выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание девочки, которая мечтает быть журналистом.
Президент пообещал организовать для нее визит на телеканал RT, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.
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Добрые дела вознаграждаются: в Москве вручили премии лучшим волонтерамТоржественная церемония вручения премии «Доброволец России - 2018», ставшая завершающей частью Международного форума добровольцев, прошла в Ледовом дворце парка Легенд.
В рамках форума Путин также пообещал пригласить в Москву мальчика, который мечтает снять ролик о самолете Ил-96, и познакомить его с летчиками специального летного отряда "Россия", а также показать этот самолет.
Другого мальчика, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, президент намерен пригласить в Северную столицу и покатать на вертолете, если это позволят погодные условия. Он рассказал, что завтра и на следующей неделе планирует посетить Санкт-Петербург и в один из этих визитов воплотить мечту ребенка.
Девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм" в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова.
Кроме того, президент был очень тронут мечтой мальчика, который хотел пожать ему руку. Он пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить ребенка в Москву на новогодние праздники.
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РоссияОбщество
Лучшие комментарии
levshavova535 декабря, 23:44
Уважаю людей кому крик души несторонний . Готовых прийти на помощь в любу секунду . И что самое главное - бескорыстно и имя им волонтёр . Бог с Вами !!!
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