Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия и мировоззрение

СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене

Вчера, 21:16
9549
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Силовики провели беседу с двенадцатью служителями церкви. Они проходят по делу о "госизмене" и "разжигании межрелигиозной вражды" в качестве свидетелей.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.
Патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) во время молебна. Архивное фото
Вчера, 17:22Религия и мировоззрение
Политолог считает, что Киев будет давить на УПЦ до ее полного запрета
В то же время она отказалась сообщать какие-либо сведения о допросах, сославшись на отсутствие соответствующего разрешения следователя.
Ранее в Ровенской епархии УПЦ сообщили, что СБУ вызвала на допрос 14 священников.

Вмешательство в&nbsp;дела церкви

СБУ с начала церковного конфликта на Украине уже не раз вызывала на допрос священнослужителей УПЦ. Так, в начале декабря были вызваны священники Сарненской епархии, в частности архимандрит Иларион. В понедельник спецслужба провела обыски в соборах и домах священников в Житомирской области. В УПЦ заявляли, что намерены обжаловать действия СБУ, а также обратиться к международному сообществу в связи с обысками и допросами священнослужителей, поскольку власти Украины таким образом хотят заставить епископат УПЦ участвовать в так называемом "объединительном соборе".
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
Вчера, 13:26Религия и мировоззрение
УПЦ подтвердила отказ от участия в "объединительном" соборе
Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви. Но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул для наблюдения за синодом и встречи с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Ситуация вокруг УПЦ

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в Киеве. Архивное фото
1 декабря, 16:10Религия и мировоззрение
Порошенко заявил, что не позволит УПЦ "расставлять пальцы веером"
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
Раскол в православном мире: быть или не быть
30 октября, 18:34
Раскол в православном мире: быть или не быть
Оценить 129
Украинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныУкраинаСитуация вокруг УПЦНовости - Религия и мировоззрение
Лучшие комментарии
Alex.Podolsky5 декабря, 21:17
служба беспредела украины
jnys6 декабря, 00:48
Просто Дэбылы
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль и региональный кандидат Франсиско Серрано радуются ретультатам выборов в Севилье, Испания
Европу трясет от очередной "победы русских спецслужб"
Посетители в зале банкоматов в отделении Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Флаг СССР. Архивное фото
На Камчатке "граждане СССР" массово отказываются платить за электроэнергию
Лента
новостей
Акция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018
Пушков ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Украинский военнослужащий смотрит на активистов, копающих траншеи на побережье Азовского моря у города Мариуполь. 26 ноября 2018
Киев назвал условие прекращения военного положения
Боевой лазер Пересвет заступил на опытно-боевое дежурство
Опубликовано видео развертывания боевого лазера "Пересвет"
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
ЕС хоронит доллар. На поминки пригласили Россию
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала