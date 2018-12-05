"- Сбежавший из Мурома вооруженный охранник покончил с собой, сообщил источник

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вооруженный сотрудник охраны, который сбежал в московский регион из Мурома, покончил с собой при задержании в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Он покончил с собой при задержании в Подмосковье", — сказал собеседник агентства.

"Мужчина был блокирован в СНТ Раменского района Подмосковья, после предложения сдаться он покончил с собой", — пояснил источник.

По его словам, мужчине пытались оказать медпомощь, но он скончался. По данным источника, мужчина проиграл крупную сумму в казино.