Сбежавшего из Мурома вооруженного охранника доставили в больницу

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сбежавший из Мурома в Московскую область 61-летний охранник доставлен в больницу, сообщил Следственный комитет РФ.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что вооруженный сотрудник охраны, который сбежал в московский регион из Мурома, покончил с собой при задержании в Подмосковье.

"Пятого декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 61-летний мужчина <…> Установлено, что он являлся работником военизированной охраны и накануне покинул свой пост в городе Муроме Владимирской области, после чего прятался в лесном массиве подмосковного города Гжель", — говорится в сообщении СК в мессенджере WhatsApp.