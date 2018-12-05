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Сбежавшего из Мурома вооруженного охранника доставили в больницу

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фотоАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сбежавший из Мурома в Московскую область 61-летний охранник доставлен в больницу, сообщил Следственный комитет РФ.
Пистолет в кобуре. Архивное фото
2 декабря, 13:27
В Подмосковье сотрудник ДПС прострелил себе ногу при задержании нарушителя
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что вооруженный сотрудник охраны, который сбежал в московский регион из Мурома, покончил с собой при задержании в Подмосковье.
"Пятого декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 61-летний мужчина <…> Установлено, что он являлся работником военизированной охраны и накануне покинул свой пост в городе Муроме Владимирской области, после чего прятался в лесном массиве подмосковного города Гжель", — говорится в сообщении СК в мессенджере WhatsApp.
Добавляется, что по данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.
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МуромМосковская областьПроисшествия
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