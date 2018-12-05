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Савченко объявила голодовку из-за давления СБУ

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко. Архивное фотоНадежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в центре Киева, вновь объявила сухую голодовку, объяснив свое решение давлением со стороны украинской спецслужбы.
Надежда Савченко. Архивное фото
27 ноября, 13:38
Савченко прооперировали в одной из киевских больниц
Также на странице депутата отмечается, что следователи СБУ шантажируют и давят на нее, требуют "немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы тотчас же приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины".
Сестра депутата Вера заявляла, что Надежда Савченко не отказалась от идеи баллотироваться на выборах президента Украины, запланированных весной 2019 года. Согласно украинскому законодательству, кандидат в президенты, после регистрации в Центризбиркоме получает иммунитет до окончания выборов и объявления результатов голосования.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Шевченковского районного суда в Киеве. 29 августа 2018
13 ноября, 14:41
Савченко не может уйти из СИЗО. Поэтому хочет уехатьНадежда Савченко решила поучаствовать в президентских выборах на Украине. Ее сестра Вера, похоже, готова возглавить ее предвыборный штаб. Во всяком случае, уже призывает собирать деньги на кампанию, а также поведала об агитационном автозаке.
Ранее суд в Киеве продлил арест Савченко до 23 декабря. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. После того, как суд в Киеве 23 марта арестовал ее на два месяца, Савченко объявила голодовку. В июле она объявляла ее в связи с продлением срока содержания под стражей до сентября.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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Служба безопасности УкраиныНадежда СавченкоУкраинаЗадержание Надежды СавченкоВ мире
Лучшие комментарии
Сергей Булычев5 декабря, 18:28
В Раде больше не висят плакаты "Свободу Надії!!!", ЕС она не интересует, Вашингтон освобождения не требует. И никто у украинских посольств не митингует, как в случае с Россией было. Уже пожалеть успела, что из России депортировали, не получилось из неё местной Жанны д"Арк.
iakov shtamm5 декабря, 18:30
Ну и где вопли ОБСЕ? Где вяк мировой общественности? Как у нас в России была, так Шум на весь мир был, а сейчас, молчат в тряпочку. Штаты приказали заткнуться.
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