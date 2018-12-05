Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия и мировоззрение

РПЦ отметила национальный праздник Таиланда богослужением на тайском языке

Вчера, 17:23
295
© РИА Новости / Евгений Беленький Российские и тайские православные на службе в православном храме св. Николая в Бангкоке. Архивное фотоРоссийские и тайские православные на службе в православном храме св. Николая в Бангкоке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Беленький
БАНГКОК, 5 дек – РИА Новости. Представительство Русской православной церкви и русская православная община в Таиланде отметили местный национальный праздник, день рождения короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), богослужением, которое проходило на русском, английском и тайском языках в храме Николая Чудотворца в Бангкоке.
Литургия и церковное песнопение на тайском языке впервые прозвучали в этот день в главном храме Русской православной церкви в Таиланде.
День рождения скончавшегося в октябре 2016 года короля Пхумипхона Адулъядета, царствовавшего 70 лет, является Национальным днем Таиланда и таиландским Днем отца, и широко отмечается в стране.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в ходе своего визита в КНДР передал подарок лидеру страны Ким Чен Ыну. 26 ноября 2018
26 ноября, 15:00Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион передал Ким Чен Ыну подарок от РПЦ
"Вся история Русской православной церкви в Таиланде связана с царствованием великого короля Пхумипхона Адулъядета, Рамы IX. Представительство Русской православной церкви и фонд Русской православной церкви были открыты в Таиланде в его царствование, и все ныне действующие русские православные храмы в стране были также построены в этот период", — сказал собравшимся в Святониколаевском храме в среду прихожанам глава представительства РПЦ в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин).
"По конституции Таиланда монарх является покровителем всех религий. Здесь сегодня присутствуют несколько наших братьев и сестер, которые помнят жизнь россиян в Таиланде до прихода в эту страну Русской православной церкви. Это было время томления духа, когда человек, взращенный в православии, не мог осуществить свое право обращения к Богу с молитвой так, как это делали его деды и прадеды и как они научили его. Это право реализовалось для всех нас здесь именно благодаря покровительству, которое оказывал всем религиозным общинам в стране покойный монарх", — сказал глава представительства РПЦ.
На службу, посвященную памяти короля Пхумипхона Адулъядета, в Святониколаевском храме собрались как русскоговорящие и англоговорящие православные, живущие в Бангкоке, так и православные тайцы.
Экс-посол РФ в Таиланде Кирилл Барский. Архивное фото
6 ноября, 17:23
Таиланд нацелен на сотрудничество с Россией, считает экс-посол Барский
"Количество тайцев, принимающих православие, постоянно растет. На воскресных службах тайские православные сейчас уже составляют не менее половины прихожан Святониколаевского храма в Бангкоке, и немалую часть прихожан в других наших храмах", — сказал российским журналистам после окончания службы архимандрит Олег.
Во время литургии песнопения и молитвы исполняли поочередно церковный хор при представительстве РПЦ в Таиланде, певший на церковнославянском языке, и хор православного центра духовного образования, или духовного училища, открытого в 2016 году на острове Пхукет. Второй хор состоял из тайцев — слушателей духовного училища, и пели они по-тайски.
После богослужения состоялась общая трапеза священнослужителей и прихожан, а затем в храме прошел концерт, в программе которого были церковные песнопения и светские хоровые композиции в исполнении хора РПЦ в Таиланде на церковнославянском, русском и тайском языках, а также выступление живущего и работающего на Пхукете российского пианиста, композитора и певца Ивана Шарапова.
Шарапов сыграл несколько всемирно известных джазовых композиций короля Пхумипхона Адулъядета, а также музыкальные произведения, которые любил слушать покойный монарх, в том числе музыку Сергея Рахманинова. Музыка покойного короля звучала на концерте и в исполнении одного из певчих хора РПЦ, сыгравшего на гитаре и спевшего в оригинальном англоязычном варианте блюз Candle Light (Свет свечи), авторство музыки и текста которого принадлежит королю Раме IX.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
27 августа, 18:47Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл надеется на урегулирование проблемы Корейского полуострова
В сопровождении хоровой группы сольно выступила матушка Мария, супруга настоятеля Храма во имя Вознесения Господня на острове Самуи отца Алексия (Головина), выпускница регентского факультета Петербургской духовной академии, исполнившая композиции церковного песнопения в собственном переводе на тайский язык на музыку собственного сочинения.
Первый православный приход, Святониколаевский, открылся в столице Таиланда в 1999 году по решению синода Русской православной церкви. Сейчас в Таиланде действуют десять храмов и приходов Русской православной церкви, один мужской монастырь и одно духовное училище. Помимо священников-россиян в нескольких храмах служат и священники-тайцы, получившие духовное образование в России.
Оценить 5
Русская православная церковьТаиланд
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Курс валют на экране мобильного телефона
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Киев назвал условие прекращения военного положения
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота
Лента
новостей
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе
Американский эсминец USS McCampbell
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы
Американский авианосец Гарри Трумэн. Архивное фото
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях
Презентация Яндекс.Телефона в Москве. 5 декабря 2018
"Яндекс" представил собственный смартфон
Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области
Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58Эсминец США следовал под контролем "Адмирала Трибуца" и самолетов
11:58В Минобороны прокомментировали проход американского эсминца вблизи базы ТОФ
11:56Минобороны: эсминец ВМС США не приближался к территориальным водам России
11:54ЕК предложила России провести встречу с Украиной по газу в январе
11:50Верблюда, попавшего в ДТП в Иркутской области, разместили в пожарной части
11:50Военный политолог рассказал, поссорит ли США и Японию инцидент с самолетами
11:50НПО призвали Евросоюз создать аналог "закона Магнитского"
11:49Садовничий рассказал об увеличивающейся роли математики в жизни общества
11:47В ГД назвали предложение главы ВМС Украины по украинским морякам популизмом
11:47Новак: ОПЕК+ ориентируется не на твиты Трампа, а на ситуацию на рынке
11:45Камчатка получила 10 новых машин скорой помощи
11:44Российский адмирал предостерег ВМС США от провокаций в Черном море
11:44России сложнее сокращать добычу нефти, чем другим странам, заявил Новак
11:41Следователи приехали в московскую школу, куда подросток пронес нож
11:41В ОП Крыма прокомментировали инициативу главы ВМС Украины
11:37В Москве 17 патрульных экипажей ЦОДД вышли на дороги из-за снегопада
11:33Ректор ВШЭ назвал общественную аккредитацию программ вузов профанацией
11:33Косачев прокомментировал призыв Киева к США ввести санкции против России
11:32Во время стрельбы на свадьбе в Иране погибли четыре человека
11:31В Карелии начали устанавливать защитный купол над сгоревшей церковью
Лента новостей