Рязанская область реализует более ста проектов "Эффективного правительства"

РЯЗАНЬ, 5 дек — РИА Новости. Рязанская область на сегодняшний день реализует 105 проектов "Эффективного правительства", заявил в среду губернатор Николай Любимов в рамках Всероссийского форума "Бережливое производство", который проходит в Рязани.

Любимов принял участие в работе секции "Бережливое правительство" в областной научной библиотеке имени Горького. Также на секции присутствовали проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Дмитрий Буташин, директор Центра управления изменениями ВШГУ РАНХиГС Алексей Шипов, делегации 14 субъектов РФ.

"В настоящее время реализуется 105 проектов "Эффективного правительства", в котором участвуют 66 предприятий и организаций, ряд министерств и ведомств. В скором времени мы реализуем проект "Центр занятости – новый формат". Он предусматривает модернизацию системы профессионального образования и изменение структуры занятости. На этой теме акцентировал внимание президент России Владимир Путин. Особая поддержка в центре будет оказываться молодежи, пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья", — сказал Любимов.

В числе успешных губернатор назвал проект "Бережливая поликлиника", за реализацию которого регион отмечен благодарностью министерства здравоохранения РФ, а городская детская поликлиника №7 вошла в тройку лучших в России.

Время медосмотра пациентов сократилось с двух недель до одного часа только за счет сокращения ожидания, без потери качества. В клинической больнице имени Семашко время ожидания удалось сократить в шесть раз. По словам Любимова, сейчас прорабатывается проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" для всех профильных учреждений.

Как отмечает облправительство, результатом оптимизации процесса совместных закупок за счет внедрения информационных технологий стало значительное сокращение сроков подписания соглашений (до 2 минут вместо 6,5 часа) и финансовых затрат участников (на 4 миллиона рублей). В два раза сократилось время ожидания в очереди клиентов МФЦ. Правительством Рязанской области с помощью IT-продуктов время подготовки документов на оплату коммунальных услуг сокращено в 10 раз.

Как рассказал Любимов участникам секции, принципы "бережливого производства" применяются и в программе повышения производительности труда, где участвуют 18 предприятий оборонно-промышленного комплекса и обрабатывающей промышленности региона, такие как корпорация "ТехноНиколь", "Рязанский Радиозавод", завод "Красное знамя", "Государственный Рязанский приборный завод".