Ряд стран НАТО планируют обсудить с Россией ДРСМД

"Мы поднимали этот вопрос на предыдущем СРН несколько недель назад. Несколько союзников объявили вчера на встрече (в Брюсселе — ред.), что поднимут вопрос РСМД в ходе двусторонних контактов с РФ. Мы также готовы снова поднять этот вопрос на Совете Россия-НАТО", — сказал генсек, отвечая на вопросы по ситуации вокруг договора.