Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Ряд стран НАТО планируют обсудить с Россией ДРСМД

Вчера, 18:04
2360
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фотоГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Несколько стран НАТО намерены обсудить с Россией вопрос договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в рамках двусторонних контактов, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Вчера, 14:46
Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД
"Мы поднимали этот вопрос на предыдущем СРН несколько недель назад. Несколько союзников объявили вчера на встрече (в Брюсселе — ред.), что поднимут вопрос РСМД в ходе двусторонних контактов с РФ. Мы также готовы снова поднять этот вопрос на Совете Россия-НАТО", — сказал генсек, отвечая на вопросы по ситуации вокруг договора.
Накануне Столтенберг уже заявил, что альянс готов снова обсудить вопрос договора в рамках Совета Россия-НАТО.
Ракетный паритет
21 августа 2017, 10:52
Ракетный паритетДвадцать первого августа 1957 года состоялся первый в истории успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Советская Р-7 стартовала с космодрома "Байконур" и долетела до полигона на Камчатском полуострове. Какие баллистические ракеты существуют сегодня и насколько велик их радиус поражения — в инфографике Ria.ru
Оценить 46
НАТОЙенс СтолтенбергРоссияВыход США из договора о РСМДВ мире
Лучшие комментарии
dmitriy32Br5 декабря, 18:11
Поздно, американцы решили устроить ядерный полигон в ваших странах
Сергей Булычев5 декабря, 18:15
"что альянс готов снова обсудить вопрос договора в рамках Совета Россия-НАТО."

Вот и задняя передача включилась. И вывод сам собой напрашивается: в Вашингтоне знают о соблюдении договора, мир потешили своими глупыми "ультиматумами", а теперь будут делать умный фейс и преподносить себя как решающих вопросы исключительно дипломатическими путями. Поливая при этом Россию.
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль и региональный кандидат Франсиско Серрано радуются ретультатам выборов в Севилье, Испания
Европу трясет от очередной "победы русских спецслужб"
Посетители в зале банкоматов в отделении Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Флаг СССР. Архивное фото
На Камчатке "граждане СССР" массово отказываются платить за электроэнергию
Лента
новостей
Акция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018
Пушков ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Украинский военнослужащий смотрит на активистов, копающих траншеи на побережье Азовского моря у города Мариуполь. 26 ноября 2018
Киев назвал условие прекращения военного положения
Боевой лазер Пересвет заступил на опытно-боевое дежурство
Опубликовано видео развертывания боевого лазера "Пересвет"
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
ЕС хоронит доллар. На поминки пригласили Россию
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала