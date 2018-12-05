Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.

"Инициаторами проекта выступили народные депутаты от фракций "Блок Порошенко", "Народный фронт", — сообщается на сайте Рады. Однако текст проекта постановления на данный момент недоступен.

Ранее портал Gazeta.ua сообщил, что в феврале 2017 года на сайте украинского президента была создана электронная петиция в поддержку инициативы о возвращении Бандере звания Героя Украины. Петиция провисела на сайте 90 дней и собрала 187 голосов из необходимых 25 тысяч.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.