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ПСБ и Минобороны займутся повышением финансовой грамотности военнослужащих

Вчера, 18:17
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения Промсвязьбанка в МосквеВывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) и Минобороны РФ подписали соглашение, которое определяет принципы совместной работы по повышению финансовой грамотности военнослужащих, говорится в пресс-релизе банка.
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Промсвязьбанк совместно с Минобороны России будет реализовывать программу повышения финграмотности военнослужащих, которая была разработана на основе проведенного исследования. Она, в частности, предусматривает интерактивный подход к занятиям.
"Взаимодействие с Минобороны России, решение ряда социальных задач, повышение финансовой грамотности личного состава и гражданских служащих — приоритетные направления работы Промсвязьбанка как опорного банка для реализации ГОЗ. Реализация этой обучающей программы — важный этап нашей работы. Как основной финансовый партнер мы стараемся предоставить больше, чем просто банковские сервисы на специальных условиях. Мы ориентируемся на потребности военнослужащих, рассказываем, как безопасно и с максимальной выгодой пользоваться банковскими продуктами. Поэтому наша программа финграмотности — это интересные и полезные занятия по самым актуальным финансовым темам", — отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев, слова которого приводит пресс-служба банка.
Для военнослужащих Промсвязьбанк предлагает полный спектр финансовых услуг на специальных условиях. Для личного состава Минобороны  в банке действуют зарплатные проекты, особые виды кредитования. В банке реализована программа "Военная ипотека", по которой можно как получить новый кредит, так и рефинансировать уже имеющийся. Программой уже воспользовались более 1,6 тысячи военнослужащих, объем выдач по программе превысил 2,7 миллиарда рублей, большая часть приходится на рефинансирование. Кроме того, ПСБ входит в число банков, на карты которых могут выплачиваться военные пенсии.
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ПромсвязьбанкРоссияОбщество
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