ПСБ и Минобороны займутся повышением финансовой грамотности военнослужащих

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) и Минобороны РФ подписали соглашение, которое определяет принципы совместной работы по повышению финансовой грамотности военнослужащих, говорится в пресс-релизе банка.

Промсвязьбанк совместно с Минобороны России будет реализовывать программу повышения финграмотности военнослужащих, которая была разработана на основе проведенного исследования. Она, в частности, предусматривает интерактивный подход к занятиям.

"Взаимодействие с Минобороны России, решение ряда социальных задач, повышение финансовой грамотности личного состава и гражданских служащих — приоритетные направления работы Промсвязьбанка как опорного банка для реализации ГОЗ. Реализация этой обучающей программы — важный этап нашей работы. Как основной финансовый партнер мы стараемся предоставить больше, чем просто банковские сервисы на специальных условиях. Мы ориентируемся на потребности военнослужащих, рассказываем, как безопасно и с максимальной выгодой пользоваться банковскими продуктами. Поэтому наша программа финграмотности — это интересные и полезные занятия по самым актуальным финансовым темам", — отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев, слова которого приводит пресс-служба банка.