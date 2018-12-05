Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Производитель спутников застрахует их запуск на шесть миллиардов рублей

Вчера, 19:45
0
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром Восточный. Архивное фотоКосмодром Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Запуск двух спутников-картографов "Канопус-В" с космодрома "Восточный" 27 декабря планируется застраховать более чем на 6 миллиардов рублей, следует из документации производителя — корпорации ВНИИЭМ, опубликованной на сайте госзакупок.
Президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов
19 октября, 13:00
Павел Шутов: авария "Союза" — шок для всего рынка космического страхования
"Страховая сумма – 6 175 287 702 рубля", — говорится в документации. Страховым случаем будет считаться гибель спутников в результате невыведения их на орбиту, авария ракеты, спутников или разгонного блока, неотделение от ракеты, поясняется в документации.
В 2017 году страховщиков для страхования рисков запуска аналогичных спутников искал оператор космодромов ЦЭНКИ. Тогда сообщалось, что страховая сумма состоит из двух частей — 4,458 миллиарда рублей с начала периода страхования и до момента отделения спутников и 2,87 миллиарда рублей с момента отделения и до завершения летных испытаний.
Предстоящий 27 декабря пуск будет четвертым в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущий пуск с "Восточного" состоялся 1 февраля, на орбиту были выведены два космических аппарата "Канопус-В" — № 3 и № 4. На орбите также работает "Канопус-В" №1, запущенный в 2012 году с космодрома "Байконур" и запущенный с ним в кластере спутник БКА ("Белорусский космический аппарат), имеющий аналогичные конструкцию и назначение.
Группировка спутников "Канопус-В" предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а наличие в ней нескольких аппаратов позволяет увеличить частоту обзора земной поверхности и сделать информацию со спутников более оперативной.
Подготовка к пуску ракеты носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный
1 февраля, 02:20
Космодром Восточный
Оценить 7
Восточный (космодром)РоссияКосмос - РИА НаукаРИА Наука
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль и региональный кандидат Франсиско Серрано радуются ретультатам выборов в Севилье, Испания
Европу трясет от очередной "победы русских спецслужб"
Посетители в зале банкоматов в отделении Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Флаг СССР. Архивное фото
На Камчатке "граждане СССР" массово отказываются платить за электроэнергию
Лента
новостей
Акция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018
Пушков ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Украинский военнослужащий смотрит на активистов, копающих траншеи на побережье Азовского моря у города Мариуполь. 26 ноября 2018
Киев назвал условие прекращения военного положения
Боевой лазер Пересвет заступил на опытно-боевое дежурство
Опубликовано видео развертывания боевого лазера "Пересвет"
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
ЕС хоронит доллар. На поминки пригласили Россию
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала