"Примарафетили старье". Эксперт о ракетных пусках Украины на Черном море

"Они хвастаются С-125. Но я хочу отметить, что эта зенитно-ракетная система принята на вооружение в 1961 году. Представляете, как можно модернизировать эту систему и какова ее эффективность, если ей почти 60 лет? Украинцы активнейшим образом пытаются модернизировать советское старье, при этом зачастую смешат специалистов. С-125 предназначена для уничтожения воздушных целей. Но украинские гении оборонки говорят, что готовы приспособить систему для стрельбы по надводным целям. Это совершенно новое слово в развитии военного дела… Что касается их крылатой ракеты, то это достаточно примитивная ракета, и еще непонятно, долетела ли она до цели. У наших специалистов вызывает сомнение, что та дальность, которую назвал Турчинов, соответствует действительности. Сегодня надо признать, что украинская оборонка превратилась во множество "шарашкиных контор" – утеряны специалисты, школа и прочее. Сейчас украинцы сосредоточились на том, чтобы слегка примарафетить старье. Это, как говорится, их дело. Только не надо людей обманывать. Всю цепочку модернизации украинской оборонки сопровождает блеф", – сказал Виктор Баранец.