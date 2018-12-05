Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В прямом эфире

"Примарафетили старье". Эксперт о ракетных пусках Украины на Черном море

Вчера, 19:15
2999
© Фото : страница Александра Турчинова в FacebookИспытания украинской крылатой ракетыИспытания украинской крылатой ракеты
© Фото : страница Александра Турчинова в Facebook
Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал эти испытания.
Украина испытала новые крылатые ракеты, которыми планируется усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.
Ракетные стрельбы в Херсонской области Украины
2 ноября, 14:13
"Желание присоседиться". Эксперт прокомментировал стрельбы ВСУ у КрымаУкраина провела ракетные стрельбы на границе с Крымом. В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин обратил внимание на цели учений, заявленные ВСУ.
Как рассказал глава СНБО, украинские военные "отработали систему береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125".
"Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, – проверка на дальность и точность поражения надводных целей. По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей", – приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал это сообщение.
"Они хвастаются С-125. Но я хочу отметить, что эта зенитно-ракетная система принята на вооружение в 1961 году. Представляете, как можно модернизировать эту систему и какова ее эффективность, если ей почти 60 лет? Украинцы активнейшим образом пытаются модернизировать советское старье, при этом зачастую смешат специалистов. С-125 предназначена для уничтожения воздушных целей. Но украинские гении оборонки говорят, что готовы приспособить систему для стрельбы по надводным целям. Это совершенно новое слово в развитии военного дела… Что касается их крылатой ракеты, то это достаточно примитивная ракета, и еще непонятно, долетела ли она до цели. У наших специалистов вызывает сомнение, что та дальность, которую назвал Турчинов, соответствует действительности. Сегодня надо признать, что украинская оборонка превратилась во множество "шарашкиных контор" – утеряны специалисты, школа и прочее. Сейчас украинцы сосредоточились на том, чтобы слегка примарафетить старье. Это, как говорится, их дело. Только не надо людей обманывать. Всю цепочку модернизации украинской оборонки сопровождает блеф", – сказал Виктор Баранец. 
Оценить 40
Совет национальной безопасности и обороны УкраиныАлександр ТурчиновУкраинаСказано в эфире - В прямом эфире
Лучшие комментарии
Сергей Петровский5 декабря, 20:26
Баранец популист. Все зенитные комплексы СССР и России , могут вести стрельбу по надводным и наземным целям . А при наличии головок самонаведения , или оснащении ракет головками самонаведения , и за радиогоризонтом .
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль и региональный кандидат Франсиско Серрано радуются ретультатам выборов в Севилье, Испания
Европу трясет от очередной "победы русских спецслужб"
Посетители в зале банкоматов в отделении Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Флаг СССР. Архивное фото
На Камчатке "граждане СССР" массово отказываются платить за электроэнергию
Лента
новостей
Акция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018
Пушков ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Украинский военнослужащий смотрит на активистов, копающих траншеи на побережье Азовского моря у города Мариуполь. 26 ноября 2018
Киев назвал условие прекращения военного положения
Боевой лазер Пересвет заступил на опытно-боевое дежурство
Опубликовано видео развертывания боевого лазера "Пересвет"
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
ЕС хоронит доллар. На поминки пригласили Россию
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала