Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью словенскому телеканалу Писатель Захар Прилепин в интервью словенскому телеканалу RTV4 рассказал, почему он больше не принимает участия в боевых действиях в Донбассе.

По его словам, первоначально он принял решение поехать в Донбасс потому, что там была "территория свободы, много музыки, много поэзии, много пространства для жеста". Сейчас ситуация изменилась, и он перестал быть военным.

"Я сопереживаю народу Донбасса, я помогаю, у меня гуманитарный фонд, мой батальон, я остаюсь его куратором, но я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса, я не хочу воевать за капитализм", — пояснил он.

Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.