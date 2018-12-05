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Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе

Вчера, 23:59
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин. Архивное фотоПисатель Захар Прилепин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью словенскому телеканалу RTV4 рассказал, почему он больше не принимает участия в боевых действиях в Донбассе.
Майор армии ДНР, заместитель командира разведывательно-штурмового батальона Захар Прилепин (второй справа) и военнослужащие батальона, военный объект Прага, Донецк
14 сентября, 11:17
Батальон Прилепина переходит в подчинение МВД ДНР
По его словам, первоначально он принял решение поехать в Донбасс потому, что там была "территория свободы, много музыки, много поэзии, много пространства для жеста". Сейчас ситуация изменилась, и он перестал быть военным.
"Я сопереживаю народу Донбасса, я помогаю, у меня гуманитарный фонд, мой батальон, я остаюсь его куратором, но я больше не хочу воевать за интересы большого бизнеса, я не хочу воевать за капитализм", — пояснил он.
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
Ранее Прилепин служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.
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Захар ПрилепинДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Лучшие комментарии
Александр Еремеев6 декабря, 00:52
России пора признать независимые республики ДНР и ЛНР, и за одно отозвать признание легитимности киевского правительства.
Прилепин принял верное решение.
Русь Родная6 декабря, 01:46
fsdafawe.fasdgasd, так он то, как раз, не комнатный, в отличии от тебя.
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