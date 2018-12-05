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Президент Словакии отложил решение об отставке главы МИД

Вчера, 17:16
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© AP Photo / Jon SuperПрезидент Словакии Андрей Киска. Архивное фотоПрезидент Словакии Андрей Киска. Архивное фото
© AP Photo / Jon Super
ПРАГА, 5 дек – РИА Новости. Президент Словакии Андрей Киска отложил решение об отставке главы МИД Мирослава Лайчака, с которой тот обратился в связи с решением парламента, а затем правительства отвергнуть участие республики в Глобальном соглашении ООН по миграции, об этом сообщил журналистам в среду сам Киска.
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В связи с этим президент Андрей Киска пригласил к себе в среду премьера Петера Пеллегрини и главу МИД. Как предполагали местные СМИ, после этой встречи должно было последовать объявление об отставке Лайчака. Однако президент принял решение дать премьеру и министру возможность еще раз обсудить ситуацию.
"После сегодняшней встречи с премьером и главой МИД я предложил им дополнительно обсудить возникшую ситуацию. Я разделяю мнение министра Лайчака о том, что Словакия должна участвовать в саммите в Марракеше. Мне жаль, что правительство страны решило иначе", — сказал Киска.
По словам президента, он хотел бы, чтобы МИД республики и далее возглавлял Лайчак, которого он назвал "дипломатом мирового масштаба".
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"Особенно это важно при нынешней сложной ситуации в регионе, когда происходят события на Украине и, тем более, Словакии предстоит (в течение 2019 года) председательствовать в ОБСЕ", — подчеркнул Киска.
Заявление Лайчака, кроме прочего, вызвано еще и тем, что он принимал непосредственное участие в подготовке данного соглашения по миграции, поскольку с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года занимал пост председателя 72-й сессии Генассамблеи ООН. По мнению главы МИД, документ ООН не носит обязательного характера, а лишь содержит рекомендации по решению различных возникающих в работе с беженцами ситуаций.
Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко), которая пройдет 10-11 декабря этого года. США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил о том, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны. В последние недели еще ряд стран объявил о своем отказе подписывать соглашение ООН.
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