Премьер Франции не исключил отказа от повышения налогов на топливо

ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Правительство Франции откажется от идеи повышения налогов на топливо и электричество, если по итогам консультаций с профсоюзами, депутатами и гражданами, не будет найдено хорошее решение, заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп.

Он отметил, что это было сделано для того, чтобы провести дискуссии с представителями профсоюзов, парламентским корпусом и с гражданами Франции и определить наиболее справедливые и эффективные меры государственной поддержки.

"И если мы не найдем хорошего решения, мы не будем вводить эти налоги", — подчеркнул французский премьер.