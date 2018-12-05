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Премьер Франции не исключил отказа от повышения налогов на топливо

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПротесты в Париже. Архивное фотоПротесты в Париже. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Правительство Франции откажется от идеи повышения налогов на топливо и электричество, если по итогам консультаций с профсоюзами, депутатами и гражданами, не будет найдено хорошее решение, заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп.
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Он отметил, что это было сделано для того, чтобы провести дискуссии с представителями профсоюзов, парламентским корпусом и с гражданами Франции и определить наиболее справедливые и эффективные меры государственной поддержки.
"И если мы не найдем хорошего решения, мы не будем вводить эти налоги", — подчеркнул французский премьер.
Акция протеста движения желтые жилеты в Париже. Архивное фото
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Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. Во вторник премьер-министр Франции объявил о ряде мер для успокоения обстановки в стране, в частности о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо. Филипп также сообщил, что с 15 декабря по 1 марта будут проведены консультации по теме налогов и изменению налоговой системы страны.
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