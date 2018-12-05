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Представители Ливана, Израиля и ООН обсудили операцию "Северный щит"

Вчера, 19:19
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© Фото : IDF Spokesperson's UnitСолдаты армии Израиля. Архивное фотоСолдаты армии Израиля. Архивное фото
© Фото : IDF Spokesperson's Unit
БЕЙРУТ, 5 дек — РИА Новости. Представители армий Ливана и Израиля на плановой трехсторонней встрече под эгидой Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) обсудили обстановку вокруг "голубой линии", связанную с активностью Израиля, сообщается в полученной РИА Новости копии коммюнике пресс-службы миротворческих сил.
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Израильские военные во вторник объявили о начале операции "Северный щит", в ходе которой они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.
"Командующий ЮНИФИЛ Стефано Дель Кол (Stefano Del Col) возглавил плановую трехстороннюю встречу с высокопоставленными офицерами вооруженных сил Ливана и армии Израиля на базе в Рас Накура. Переговоры шли на тему активности израильской армии к югу от "голубой линии" с целью обнаружения предполагаемых тоннелей", — сообщает пресс-служба.
Дель Кол напомнил о решающей роли механизмов связи и координации между сторонами, которые применяются для предотвращения эскалации путем постоянного контакта. Трехсторонние встречи в свою очередь являются основой стабильности.
"Генерал Дель Кол подчеркнул необходимость обеспечения доступа ЮНИФИЛ в полной мере на все объекты вдоль "голубой линии"… Также была достигнута договоренность об отправке 6 декабря группы ЮНИФИЛ на израильскую территорию для ознакомления с фактами на месте", — написано в заявлении.
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После активизации израильской армии в пограничной зоне ливанские военные совместно с миротворцами увеличили количество патрулей вдоль "голубой линии" с целью предотвращения каких-либо действий, которые могут дестабилизировать обстановку на ливано-израильской границе.
Положение вдоль "голубой линии", по данным ЮНИФИЛ, по-прежнему остается стабильным.
Трехсторонние встречи при посредничестве миротворческих сил ООН проводятся с конца 2006 года. Состоявшаяся встреча была запланирована до объявления Израилем о новой операции на севере страны и стала последней на 2018 год.
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