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Правительство на год продлило работу мобильных ГТЭС в Крыму

Вчера, 20:57
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) в Крыму. Архивное фотоМобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правительство продлило до конца 2019 года работу мобильных ГТЭС в Крыму общей мощностью на 405 МВт, они отнесены к вынужденной генерации, которая оплачивается по регулируемому тарифу, следует из распоряжения правительства.
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"В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей отнести генерирующие объекты к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме с января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно", — говорится в распоряжении правительства. К вынужденной генерации отнесены 18 МГТЭС по 22,5 МВт каждая.
Вынужденной признается генерация, которая не может пройти конкурентный отбор мощности (определяет рыночные цены на мощность электростанций) из-за высокой стоимости. При этом она не может быть остановлена, поскольку без нее невозможна работа отдельных участков энергосистемы, или она нужна для теплоснабжения населенных пунктов.
Минэнерго РФ 3 октября сообщало, что Крымская энергосистема перестала быть энергодефицитной после успешного завершения комплексного опробования генерирующего оборудования Таврической, Балаклавской ТЭС и Сакской ТЭЦ. Окончательный ввод в эксплуатацию первых блоков Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе должен состояться до конца года.
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Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ своим постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября 2018 года (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня). 4 декабря "Технопромэкспорт" сообщал, что попросил перенести сроки ввода второй очереди обеих строящихся ТЭС в Крыму на март 2019 года, первая очередь фактически работает и будет полностью сдана до конца этого года.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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