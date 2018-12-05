Польский журнал опубликовал антироссийский плакат с символикой SS

На прошлой неделе государственный телеканал TVP использовал такую же символику для оформления студии, в которой проходило обсуждение инцидента в Черном море. Российское посольство тогда направило в польский МИД ноту протеста. Кроме того, в дипмиссии заявили, что комментировать эту выходку телеканала считают ниже своего достоинства.

По словам варшавского юриста Яна Гузы, этот антироссийский выпад может подпадать под уголовную ответственность. Юрист по просьбе РИА Новости оценил изображение и сделал вывод о наличии признаков уголовного преступления по статье 136 Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства, которая предполагает до пяти лет лишения свободы. Также Гузы напомнил, что в Польше запрещена пропаганда нацистской символики — это может грозить крупным штрафом.