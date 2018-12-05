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Польский журнал опубликовал антироссийский плакат с символикой SS

Вчера, 17:01
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© Gazeta Polska Польский журнал Gazeta PolskaПольский журнал Gazeta Polska
© Gazeta Polska
ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Польский еженедельный журнал Gazeta Polska опубликовал антироссийский плакат, добавив в слово "Россия" символику SS, передает корреспондент РИА Новости.
Здание польского государственного телеканала Telewizja Polska TVP. Архивное фото
30 ноября, 13:44
Посольство России направило ноту в МИД Польши
На прошлой неделе государственный телеканал TVP использовал такую же символику для оформления студии, в которой проходило обсуждение инцидента в Черном море. Российское посольство тогда направило в польский МИД ноту протеста. Кроме того, в дипмиссии заявили, что комментировать эту выходку телеканала считают ниже своего достоинства.
Польский дипломат Витольд Ващиковский. Архивное фото
Вчера, 00:36
Экс-глава МИД Польши опроверг "миф" об отношениях с Россией
По словам варшавского юриста Яна Гузы, этот антироссийский выпад может подпадать под уголовную ответственность. Юрист по просьбе РИА Новости оценил изображение и сделал вывод о наличии признаков уголовного преступления по статье 136 Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства, которая предполагает до пяти лет лишения свободы. Также Гузы напомнил, что в Польше запрещена пропаганда нацистской символики — это может грозить крупным штрафом.
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ПольшаРоссияМедиавойны
Лучшие комментарии
Ian Borkovski5 декабря, 17:03
всё это выглядит как попытка пса укусить себя за свой хвост... :)))
yurik66825 декабря, 18:37
Нота протеста от посольства, это хорошо, но очень, очень мало. Почему еще не вызван для объяснений в МИД польский посол? А еще, для разнообразия, можно закрыть парочку польских организаций в РФ, обвинив их в пропаганде нацизма. Слабо? Ну, тогда подобные выходки поляков станут еженедельными. Готовьтесь!
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