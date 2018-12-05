Политолог: в ЕС – "замешательство" по вопросу санкций против России

В Евросоюзе пока не приняли никакого конкретного решения по санкциям против России из-за инцидента в Черном море, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Как вам известно, для принятия любых дополнительных санкций всегда требуются две вещи: в первую очередь солидная правовая база, и в этом мы опираемся на информацию, предоставленную нам членами ЕС. А также необходимо единство всех стран ЕС", – уточнила она по прибытии на переговоры в НАТО.
Вчера, 14:11Эксперт о словах Климкина: Киев сам убеждает Европу в своей ненадежностиГлава МИД Украины Павел Климкин рассказал о "лучшей санкции" против РФ, речь идет о "Северном потоке-2". В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Юшков высказал мнение, что проект ради Киева никто останавливать не собирается.
Ранее Могерини сообщила, что пригласила главу МИД Украины Павла Климкина на встречу глав внешнеполитических ведомств Евросоюза. Она состоится 10 декабря в Брюсселе, участники обсудят произошедшее в Керченском проливе.
В Европе нет единого мнения относительно санкционного реагирования на инцидент. Некоторые страны, включая Германию и Францию, посчитали преждевременным наложение на Москву новых ограничений, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе. В общем заявлении Евросоюза, одобренном странами-членами, упоминания о санкциях также не было.
В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение, что в Европе понимают: никакого повода для санкций нет, и их введение обернется только убытками.
"Всем неангажированным политикам понятно, что если украинские военные корабли попадают на морскую территорию РФ, то это нарушение ее территориальной целостности, и такого рода нарушения пресекаются пограничниками именно так, как это было сделано российской стороной. Поэтому всякий, кто готов разбираться в произошедшем, понимает, что никаких санкций по этому поводу вводить нет смысла, иначе их придется вводить по отношению к любой стране, которая защищает свою границу. Различие позиций по этому вопросу в ЕС говорит о том, что многим странам надоело по указке Брюсселя вставать по стойке "смирно" и по любому поводу соглашаться с введением очередных санкций. Потому что всякие санкции имеют свои последствия, и это для многих стран ЕС достаточно дорого. Тем более что сейчас санкции пытаются привязать к "Северному потоку-2". Для Германии это будут колоссальные убытки. Поэтому замешательство в ЕС на этот раз понятно: и повода для санкций нет, и последствия от таких санкций дороги для самих себя", – считает Михаил Смолин.
30 ноября, 12:54Политолог: Порошенко не получил от ЕС того, чего хотелВ Раде обвинили Евросоюз и "большую семерку" в нежелании поддержать Украину после инцидента в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik политолог Антон Бредихин высказал мнение, что в Европе больше не хотят ставить интересы Украины выше собственных.
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российской стороны. В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом украинского лидера Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.