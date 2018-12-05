Политолог: в ЕС – "замешательство" по вопросу санкций против России

"Всем неангажированным политикам понятно, что если украинские военные корабли попадают на морскую территорию РФ, то это нарушение ее территориальной целостности, и такого рода нарушения пресекаются пограничниками именно так, как это было сделано российской стороной. Поэтому всякий, кто готов разбираться в произошедшем, понимает, что никаких санкций по этому поводу вводить нет смысла, иначе их придется вводить по отношению к любой стране, которая защищает свою границу. Различие позиций по этому вопросу в ЕС говорит о том, что многим странам надоело по указке Брюсселя вставать по стойке "смирно" и по любому поводу соглашаться с введением очередных санкций. Потому что всякие санкции имеют свои последствия, и это для многих стран ЕС достаточно дорого. Тем более что сейчас санкции пытаются привязать к "Северному потоку-2". Для Германии это будут колоссальные убытки. Поэтому замешательство в ЕС на этот раз понятно: и повода для санкций нет, и последствия от таких санкций дороги для самих себя", – считает Михаил Смолин.