Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В прямом эфире

Политолог: в ЕС – "замешательство" по вопросу санкций против России

Вчера, 17:25
4671
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 25 апреля 2018Федерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини рассказала о дискуссиях по санкциям против России. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин выразил уверенность в том, что вводить санкции бессмысленно, и в Европе это понимают.
В Евросоюзе пока не приняли никакого конкретного решения по санкциям против России из-за инцидента в Черном море, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Как вам известно, для принятия любых дополнительных санкций всегда требуются две вещи: в первую очередь солидная правовая база, и в этом мы опираемся на информацию, предоставленную нам членами ЕС. А также необходимо единство всех стран ЕС", – уточнила она по прибытии на переговоры в НАТО.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Вчера, 14:11
Эксперт о словах Климкина: Киев сам убеждает Европу в своей ненадежностиГлава МИД Украины Павел Климкин рассказал о "лучшей санкции" против РФ, речь идет о "Северном потоке-2". В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Юшков высказал мнение, что проект ради Киева никто останавливать не собирается.
Ранее Могерини сообщила, что пригласила главу МИД Украины Павла Климкина на встречу глав внешнеполитических ведомств Евросоюза. Она состоится 10 декабря в Брюсселе, участники обсудят произошедшее в Керченском проливе.
В Европе нет единого мнения относительно санкционного реагирования на инцидент. Некоторые страны, включая Германию и Францию, посчитали преждевременным наложение на Москву новых ограничений, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе. В общем заявлении Евросоюза, одобренном странами-членами, упоминания о санкциях также не было.
В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение, что в Европе понимают: никакого повода для санкций нет, и их введение обернется только убытками.
"Всем неангажированным политикам понятно, что если украинские военные корабли попадают на морскую территорию РФ, то это нарушение ее территориальной целостности, и такого рода нарушения пресекаются пограничниками именно так, как это было сделано российской стороной. Поэтому всякий, кто готов разбираться в произошедшем, понимает, что никаких санкций по этому поводу вводить нет смысла, иначе их придется вводить по отношению к любой стране, которая защищает свою границу. Различие позиций по этому вопросу в ЕС говорит о том, что многим странам надоело по указке Брюсселя вставать по стойке "смирно" и по любому поводу соглашаться с введением очередных санкций. Потому что всякие санкции имеют свои последствия, и это для многих стран ЕС достаточно дорого. Тем более что сейчас санкции пытаются привязать к "Северному потоку-2". Для Германии это будут колоссальные убытки. Поэтому замешательство в ЕС на этот раз понятно: и повода для санкций нет, и последствия от таких санкций дороги для самих себя", – считает Михаил Смолин.
Флаги Украины и Европейского Союза
30 ноября, 12:54
Политолог: Порошенко не получил от ЕС того, чего хотелВ Раде обвинили Евросоюз и "большую семерку" в нежелании поддержать Украину после инцидента в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik политолог Антон Бредихин высказал мнение, что в Европе больше не хотят ставить интересы Украины выше собственных.
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российской стороны. В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом украинского лидера Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
Оценить 27
ЕвросоюзФедерика МогериниРоссияСказано в эфире - В прямом эфире
Рекомендуем
Националисты в Киеве
"Они боятся". Украинский политик о новых антироссийских идеях в Киеве
РИА
Новости
Наземный модуль помех
Военный эксперт оценил создание радиолокационного поля у границ России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Эксперт о словах Климкина: Киев сам убеждает Европу в своей ненадежности
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по результатам участия в саммите G20. 1 декабря 2018
"А какой смысл?.." Политолог об отказе Путина говорить с Порошенко
Лента
новостей
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 недалеко от порта Мукран, Германия
Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию
Американский авианосец Гарри Трумэн. Архивное фото
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет. 5 декабря 2018
"Лиха беда начало". Военный эксперт о боевом лазере "Пересвет"
Вид на Керченский пролив. Архивное фото
Киев потребовал провести встречу в "будапештском формате"
Испытание ракетного комплекса С-125. Архивное фото
Эксперт оценил испытанный Украиной комплекс ПВО С-125
Акция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Ряд стран НАТО планируют обсудить с Россией ДРСМД
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Киев назвал условие прекращения военного положения
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
В Крыму назвали план Тимошенко по "реинтеграции" полуострова иллюзией
Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
В Госдуме ответили на заявление Госдепа США по украинским морякам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58В Минобороны прокомментировали проход американского эсминца вблизи базы ТОФ
11:56Минобороны: эсминец ВМС США не приближался к территориальным водам России
11:54ЕК предложила России провести встречу с Украиной по газу в январе
11:50Верблюда, попавшего в ДТП в Иркутской области, разместили в пожарной части
11:50Военный политолог рассказал, поссорит ли США и Японию инцидент с самолетами
11:50НПО призвали Евросоюз создать аналог "закона Магнитского"
11:49Садовничий рассказал об увеличивающейся роли математики в жизни общества
11:47В ГД назвали предложение главы ВМС Украины по украинским морякам популизмом
11:47Новак: ОПЕК+ ориентируется не на твиты Трампа, а на ситуацию на рынке
11:45Камчатка получила 10 новых машин скорой помощи
11:44Российский адмирал предостерег ВМС США от провокаций в Черном море
11:44России сложнее сокращать добычу нефти, чем другим странам, заявил Новак
11:41Следователи приехали в московскую школу, куда подросток пронес нож
11:41В ОП Крыма прокомментировали инициативу главы ВМС Украины
11:37В Москве 17 патрульных экипажей ЦОДД вышли на дороги из-за снегопада
11:33Ректор ВШЭ назвал общественную аккредитацию программ вузов профанацией
11:33Косачев прокомментировал призыв Киева к США ввести санкции против России
11:32Во время стрельбы на свадьбе в Иране погибли четыре человека
11:31В Карелии начали устанавливать защитный купол над сгоревшей церковью
11:29Володин прокомментировал вопрос о снятии неприкосновенности с Белоусова
Лента новостей