Политолог: Словакию пытаются "подверстать" под антироссийскую истерику

"Эта история четко ложится в ту антироссийскую истерику, которая сегодня активно развивается в Западной Европе, на Западе в целом. Сегодня мы видим, как те станы, которые стали площадкой для переговоров России и коллективного Запада, к которым относятся, например, Австрия, а также Словакия, пытаются подверстать под эту антироссийскую истерику, сокращая возможные нейтральные площадки для переговоров. Что касается обвинений, то, думаю, что здесь дело в административной части натовского аппарата, который функционирует в этой стране. Понятно, что определенное давление оказано на руководство Словакии. Стране очень тяжело сопротивляться подобному давлению. Если говорить о мотивах, то как справедливо пишут, в том числе европейские СМИ, что бы в Европе ни происходило, все так или иначе имеет отношение к "Северному потоку – 2" и другим энергетическим проектам по поставке российских энергоносителей в Европу", — сказал Алексей Мартынов.