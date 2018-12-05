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Ивановская область

Пять ивановских проектов признаны лучшими на конкурсе "Доброволец России"

Вчера, 20:33
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново. Архивное фотоГорода России. Иваново. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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ИВАНОВО, 5 дек — РИА Новости. Ивановская область стала лидером среди регионов России по количеству призеров Всероссийского конкурса "Доброволец России — 2018", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Сразу пять из девяти проектов из Ивановской области вошли в число призеров конкурса, итоги которого подвели на Международном добровольческом форуме в Москве.
"Волонтеры Ивановской области завоевали два призовых места в возрастной категории от 14 до 18 лет и три призовых места в возрастной категории старше 18 лет. Второе место в номинации "Уверенные в будущем" присвоено за проект "Троллейбус памяти", третье место в номинации "Вдохновленные искусством" занял проект "Мы дружбою сильны", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в возрастной категории от 18 лет второе место в номинации "Вдохновленные искусством" завоевал проект "Портрет ветерана" Ивановского художественного училища. Второе место в номинации "Помощь детям" присуждено проекту "Кохомский Дед Мороз". Еще одно второе место ивановцы завоевали в номинации "Помощь инвалидам" с проектом "Ты нам нужен".
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Призеров конкурса поздравил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "Ребята из Ивановской области стали рекордсменами: у нас девять заявок попало в финал и пять проектов стали призерами конкурса. Это рекорд среди всех российских регионов. Мы очень болели за ребят, которые в нем участвовали, и поздравляем их с победой", — процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Международный форум добровольцев стал итоговым мероприятием Года волонтера в России, инициированного президентом РФ, и собрал порядка 15 тысяч добровольцев со всей России и зарубежных стран. В состав делегации Ивановской области вошли победители регионального этапа всероссийского конкурса "Доброволец России 2018", представители региональных отделений всероссийских общественных организаций "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", "Серебряные волонтеры".
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Ивановская областьОбщество
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