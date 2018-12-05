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Первая ступень Falcon 9 упала в океан при попытке возвращения на космодром

Вчера, 22:33
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© AP Photo / SpaceXРакета-носитель Falcon-9 компании SpaceX. Архивное фотоРакета-носитель Falcon-9 компании SpaceX. Архивное фото
© AP Photo / SpaceX
ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан при попытке возвращения на флоридский космодром после запуска корабля Dragon к МКС, сообщила осуществлявшая запуск компания SpaceX.
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Владелец SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что неудачная посадка вызвана проблемой с гидравлическим насосом. По его словам, первая ступень опустилась в воду неподалеку от побережья и не пострадала. "Похоже, не повреждена и передает данные. Отправлен корабль для ее извлечения (из воды)", — сообщил Маск.
Ракета-носитель стартовала в 21.16 мск, через три минуты штатно отделилась первая ступень, а отделение грузового корабля Dragon, который доставит на МКС 2,5 тонн груза, произошло через десять минут после старта. Корабль должен прибыть на МКС в субботу.
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SpaceXРИА Наука
Лучшие комментарии
Alexey U.6 декабря, 02:45
Как же общество далеко от космонавтики и его проблем, какой уровень, когда вместо обсуждения космических тем только и умеют поминать пропаганду, политику и Рогозина (и те и другие, сторонники и противники).
Руслан Иволов5 декабря, 22:57
Самое главное - свою основную задачу ступень выполнила. Посадка - второстепенная задача.
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