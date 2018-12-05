Первая ступень Falcon 9 упала в океан при попытке возвращения на космодром

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан при попытке возвращения на флоридский космодром после запуска корабля Dragon к МКС, сообщила осуществлявшая запуск компания SpaceX.

Владелец SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что неудачная посадка вызвана проблемой с гидравлическим насосом. По его словам, первая ступень опустилась в воду неподалеку от побережья и не пострадала. "Похоже, не повреждена и передает данные. Отправлен корабль для ее извлечения (из воды)", — сообщил Маск.