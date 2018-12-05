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Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСлиток палладия. Архивное фотоСлиток палладия. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота в ходе биржевых торгов в среду, следует из данных торгов.
Золотой слиток. Архивное фото
4 ноября, 08:00
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По состоянию на 16.46 мск палладий на спотовом рынке дорожал на 1,48%, до 1254,5 доллара за тройскую унцию. Золото при этом торговалось на уровне 1243,15 доллара за тройскую унцию.
Палладий дорожал на фоне опасений относительно дефицита этого металла, который, в частности, используется в автомобилестроении.
По прогнозу лондонской консалтинговой фирмы Metals Focus Ltd, который приводит агентство Блумберг, дефицит металла в 2019 году вырастет до примерно 1,4 миллиона унций палладия с 1,2 миллиона унций в этом году. По мнению старшего аналитика компании, предложение металла будет оставаться стабильным в следующем году, хотя спрос со стороны автомобильного сектора будет увеличиваться.
Металл платиновой группы палладий широко применяется в автомобильной промышленности для производства каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Металл также используется в химической промышленности, медицине и электронике. Крупнейшим в мире производителем палладия является компания "Норильский никель" (40% мирового производства).
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РоссияЭкономика
Лучшие комментарии
Cicicipi5 декабря, 17:43
Может его того, в госхран, весь? И сразу ценники по миру до неба. А баксы все что есть, что бумажки кашеные, на рынок, на фиг, обратно к янки.
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