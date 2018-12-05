Отмена концертов привлечет к рэперам больше публики, считает Гарик Сукачев

В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.

"Ничего нового в этом нет, это происходило тогда, и теперь это происходит. Из вышеназванных групп, чьи концерты были запрещены, мне знакомы два коллектива, но с помощью этого запрета я теперь знаю о двух других. На основании опыта могу сказать, что нет ничего более прекрасного для музыкантов, нежели запрет их концертов. Больше публики привлечет их творчество, концертов будет больше. Дальше дело за ними", — сказал Сукачев.