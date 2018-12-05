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Отмена концертов привлечет к рэперам больше публики, считает Гарик Сукачев

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМузыкант Гарик Сукачев. Архивное фотоМузыкант Гарик Сукачев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Отмена концертов российских рэперов привлечет больше публики к их творчеству, но вряд ли эти запреты будут носить массовый характер, считает рок-музыкант Гарик Сукачев.
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В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.
"Ничего нового в этом нет, это происходило тогда, и теперь это происходит. Из вышеназванных групп, чьи концерты были запрещены, мне знакомы два коллектива, но с помощью этого запрета я теперь знаю о двух других. На основании опыта могу сказать, что нет ничего более прекрасного для музыкантов, нежели запрет их концертов. Больше публики привлечет их творчество, концертов будет больше. Дальше дело за ними", — сказал Сукачев.
По его мнению, ситуация с отменой концертов вряд ли будет носить массовый характер. В противном случае, считает музыкант, в России началось бы зарождение новой волны андеграунда, контркультуры. "Эти ребята существуют в культурном контексте", — заключил Сукачев.
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Гарик СукачевРоссияКультура
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